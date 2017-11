Vũng Tàu: Hàng trăm người nguy cơ mất tiền tỉ, vì ham lãi suất cao

Tính đến ngày hôm nay, gần 200 nạn nhân đã chính thức nộp đơn tố cáo Cty CP tư vấn đầu tư Sao Vàng (trụ sở số 257, đường Ba Cu, phường 4, TP.Vũng Tàu) tại cơ quan điều tra - Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hàng trăm người đang đứng ngồi không yên, khi hàng trăm tỉ đồng của họ… nguy cơ mất trắng.

Ham lãi suất cao

Đầu năm 2017, anh Đ.D.T (thường trú TP.Vũng Tàu) ký 2 hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CP dịch vụ đầu tư SVS (trụ sở tại 60/2 Lý Chính Thắng, phường 8, quận 3, TPHCM), do bà Huỳnh Thị Ngân Trang - Phó GĐ - làm đại diện. Theo hợp đồng này, anh T và SVS “cùng nhau tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư, mua bán cổ phần của các DN”v.v… Hợp đồng không ghi rõ khoản tiền anh T đầu tư, mà số tiền được ghi tại các phụ lục hợp đồng kèm theo.

Với 2 hợp đồng trên, anh T đã nộp SVS 1,25 tỉ đồng. SVS cam kết trả lãi suất cho anh T 24%/năm và 27,6%/năm. Trước đó, cũng bị thu hút bởi những lời hứa và lãi suất cao, tháng 5.2015, anh T ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Cty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng (Vũng Tàu), do bà Huỳnh Thị Ngân Trang làm Tổng GĐ, với tổng số tiền 500 triệu đồng (lãi suất 22,8%/năm và 20,4%/năm).

Dù trụ sở của SVS ở TP HCM, nhưng khi ký hợp đồng với anh T, đều thực hiện tại trụ sở Cty Sao Vàng ở TP.Vũng Tàu. Tháng 7.2017, linh cảm trước nguy cơ phá sản của đối tác, anh T vội vã xin rút vốn trước thời hạn… Tuy nhiên, phía bà Trang lần hồi, viện lý do DN quá khó khăn, không thể hoàn trả vốn v.v…

Hàng trăm người tụ tập trước trụ sở Công ty Sao Vàng để đòi tiền. Ảnh: H.H

Tương tự, bà N.T.T.Trinh (ngụ phường 2, TP.Vũng Tàu) cho biết: Từ tháng 6.2013, bà Trinh ký hợp đồng gửi tiền 5 lần cho Cty Sao Vàng , số tiền 1,9 tỉ đồng. Thay vì phải trả lãi hằng tháng, nhưng từ tháng 5.2017, Sao Vàng không trả lãi lẫn vốn gốc. Riêng ông Lê Cảnh, cả gia tài được hơn 400 triệu đồng cũng nằm trong Sao Vàng, không biết xoay sở thế nào để lấy ra…

Theo ông Cảnh, số tiền 400 triệu đồng ông dành dụm gửi ngân hàng để lo tuổi già. Nhưng tháng 8.2016, nhân viên của Sao Vàng đến “tư vấn” ông Cảnh để huy động tiền gửi, với lãi suất 1,7%/tháng, thời hạn gửi 7 tháng sẽ trả tiền gốc. Nghe theo, ông Cảnh rút 400 triệu đồng từ ngân hàng để gửi vào Sao Vàng. Theo đó, mỗi tháng Công ty Sao Vàng trả cho ông Cảnh 6,8 triệu đồng tiền lãi. Tuy nhiên, hết 7 tháng theo hợp đồng, Sao Vàng… làm ngơ, không trả tiền gốc cũng như tiền lãi cho ông Cảnh.

Thông tin ban đầu cho biết, có tới hàng trăm nạn nhân trong vụ việc này. Thậm chí, có nạn nhân đã gửi tiền vào Công ty Sao Vàng đến 23 tỉ đồng. Người ít nhất cũng 200-500 triệu đồng. Đến thời điểm này đã có gần 200 người cùng ký tên vào danh sách tố cáo Cty Sao Vàng có dấu hiệu lừa đảo tiền đầu tư với tổng số tiền lên đến hơn 180 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là danh sách tại các tỉnh, thành khác. Bởi, số tiền mà nhóm công ty của bà Trang huy động đầu tư đã lên đến 744 tỉ đồng…

Nhập nhèm pháp nhân, mập mờ mục đích đầu tư

Căn cứ các tài liệu hiện có, rất dễ nhận thấy không chỉ một pháp nhân đứng ra huy động vốn, với chiêu bài lãi suất cao. Cụ thể: Tháng 5.2015, bà Huỳnh Thị Ngân Trang với tư cách Tổng GĐ Cty CP Tư vấn đầu tư Sao Vàng, huy động vốn của nhiều người cho cái gọi là “Quỹ đầu tư Sao Vàng Investment”(SVI).

Sao Vàng nói với khách hàng rằng “Quỹ SVI được đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất các phần mềm, ứng dụng trong lĩnh vực giáo dục, du lịch, sản xuất phim truyền hình, phim điện ảnh; các dự án đầu tư ngắn hạn tiềm năng khác”. Và, thời gian hoạt động của Quỹ SVI đến hết tháng 12.2020.

Sang năm 2017, bất ngờ, xuất hiện Cty CP dịch vụ đầu tư SVS (trụ sở TPHCM), vẫn do bà Trang làm Phó GĐ trực tiếp ký hợp đồng với khách hàng. Tuy nhiên, với lý do “đầu tư” hết sức mơ hồ rằng, “tìm kiếm cơ hội đầu tư”, “mua bán cổ phần của các DN”… Cty SVS do bà Trang đại diện cũng kịp huy động hàng trăm tỉ đồng từ người dân…

Chị N.T.Trinh - một nạn nhân - cho biết: “Các dự án của các Cty của bà Trang không có thật, chẳng ai biết, không hoạt động gì cả… Nhóm Cty của bà Trang đã dùng lãi suất cao, dụ dỗ chúng tôi lấy tiền”.

Đại tá Nguyễn Huy Cương - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về kinh tế - Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - cho biết: “Những thông tin mà người dân cung cấp sẽ được cơ quan điều tra tiếp nhận và báo cáo lãnh đạo công an tỉnh. Cơ quan điều tra yêu cầu bà con cung cấp thêm thông tin về Cty Sao Vàng từ trước năm 2015 để điều tra nguồn tiền của khách hàng đầu tư ở đâu, như thế nào?...”.

Trước nguy cơ hàng trăm nạn nhân mất trắng hàng trăm tỉ đồng, PV Lao Động đã liên lạc với bà Huỳnh Thị Ngân Trang, qua số điện thoại 091 84843… Tuy nhiên, bà Trang phân bua rằng: “Hiện DN hết sức khó khăn, chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp để khách hàng thông cảm, giãn nợ… DN không lừa dối khách hàng”.

Song, có không ít nạn nhân đã cho rằng, bà Trang hứa nhiều lần, họp rất nhiều cuộc họp từ tháng 6.2017 trở lại đây, nhưng không hề thực hiện như đã hứa. Được biết, Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra vụ việc này. Thế nhưng, mỗi ngày, vẫn có hàng chục, tới cả trăm người chầu chực trước trụ sở Cty Sao Vàng; trên tay họ là những tờ hợp đồng để mong ngóng lấy lại tiền trong tình cảnh tuyệt vọng.