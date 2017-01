"Vua" gà Đông Tảo khách mê mẩn lùng mua biếu Tết

Dịp cuối năm, các chủ trại gà ở xã Đông Tảo liên tục đón những vị khách phương xa tìm đến mua gà Đông Tảo biếu tết. Khi được hỏi về gà Đông Tảo đẹp nhất vùng, ai cũng chỉ đường đến nhà anh Chung (xóm Tân Tiến, xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên). Giống gà Đông Tảo của anh Chung, xét về nhiều tiêu chí chọn gà như kích thước chân, màu lông, mào gà, thân hình hay cân nặng đều đang xếp hàng tốp đầu của cả vùng. Nhiều người tìm đến mua với giá rất cao nhưng ông chủ trại gà tuyệt đối không bán. Theo anh Chung, nhiều khách về ngỏ ý hỏi mua giống gà này để làm quà biếu tết nhưng anh từ chối từ đầu với lý do để làm giống và gây dựng thương hiệu cho trại gà của mình. Anh Hiếu, một người dân chơi gà Đông Tảo trong làng cho hay: "Theo kinh nghiệm và nhìn mặt bằng chung gà trong vùng thì con gà này thuộc dạng cực hiếm và xếp vào hàng bậc nhất". Theo nhiều dân nuôi gà ở đây, để chọn được con giống tốt trước hết phải chọn con nào đầu to (gộc tre), mào và tích cân đối, cổ dài, vai rộng, cao, cân nặng. Và cái quan trọng nhất là đôi chân gà: chân phải cao, tròn, chân phải có độ đỏ ướt mới đẹp, kích thước chân càng to càng có giá trị. Kích thước chân của nó tương đương, thậm chí lớn hơn cổ chân người trưởng thành Mới chỉ 13 tháng tuổi nhưng cân nặng của "ông vua" này đạt hơn 6kg. Thế đứng gáy chân trụ như cột đình, mình ưỡn cao, thẳng đuột từ đầu đến chân. Giống gà quý này thuộc giống chân tròn, vảy thịt - một trong những giống gà được khách mua ưa chuộng nhất để làm quà biếu tết. Kích thước bề ngang của chân gà gần 8cm. Bên cạnh việc sở hữu giống gà trống cực hiếm, anh Chung còn sở hữu gà mái "hoàng hậu" đạt giải ba hội thi gà Đông Tảo năm 2017 cùng một số "gà cưng" được anh nhận định sẽ gây sốt trong làng chơi gà trong năm tới. Chia sẻ về giá cả các loại gà Đông Tảo, anh Chung cho hay: Nếu bán biếu thì giá giao động từ 4-8 triệu đồng/con, tùy vào đặc điểm từng con gà. Còn gà khai thác sinh sản thì giá cao hơn nhiều: 8-30 triệu đồng/con. Gà mái Đông Tảo đạt giải ba hội thi có dáng và màu lông đẹp, chân to. Mới hơn 9 tháng tuổi nhưng chú gà này đạt cân nặng hơn 5kg và vẫn chưa biết gáy, kích thước chân hơn 5cm. Dự đoán đây sẽ là đối thủ nặng kí trong hội thi gà Đông Tảo năm sau Những lứa gà nhỏ khoảng 6 tháng tuổi được chăm sóc chu đáo, thận trọng để phục vụ nhu cầu của khách mỗi dịp tết đến xuân về. Từ trong lò ấp, chỉ khoảng 1 năm sau những con gà này sẽ trở thành những "chiến binh" dũng mãnh.

Dịp cuối năm, các chủ trại gà ở xã Đông Tảo liên tục đón những vị khách phương xa tìm đến mua gà Đông Tảo biếu tết. Khi được hỏi về gà Đông Tảo đẹp nhất vùng, ai cũng chỉ đường đến nhà anh Chung (xóm Tân Tiến, xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên). Giống gà Đông Tảo của anh Chung, xét về nhiều tiêu chí chọn gà như kích thước chân, màu lông, mào gà, thân hình hay cân nặng đều đang xếp hàng tốp đầu của cả vùng. Nhiều người tìm đến mua với giá rất cao nhưng ông chủ trại gà tuyệt đối không bán. Theo anh Chung, nhiều khách về ngỏ ý hỏi mua giống gà này để làm quà biếu tết nhưng anh từ chối từ đầu với lý do để làm giống và gây dựng thương hiệu cho trại gà của mình. Anh Hiếu, một người dân chơi gà Đông Tảo trong làng cho hay: "Theo kinh nghiệm và nhìn mặt bằng chung gà trong vùng thì con gà này thuộc dạng cực hiếm và xếp vào hàng bậc nhất". Theo nhiều dân nuôi gà ở đây, để chọn được con giống tốt trước hết phải chọn con nào đầu to (gộc tre), mào và tích cân đối, cổ dài, vai rộng, cao, cân nặng. Và cái quan trọng nhất là đôi chân gà: chân phải cao, tròn, chân phải có độ đỏ ướt mới đẹp, kích thước chân càng to càng có giá trị. Kích thước chân của nó tương đương, thậm chí lớn hơn cổ chân người trưởng thành Mới chỉ 13 tháng tuổi nhưng cân nặng của "ông vua" này đạt hơn 6kg. Thế đứng gáy chân trụ như cột đình, mình ưỡn cao, thẳng đuột từ đầu đến chân. Giống gà quý này thuộc giống chân tròn, vảy thịt - một trong những giống gà được khách mua ưa chuộng nhất để làm quà biếu tết. Kích thước bề ngang của chân gà gần 8cm. Bên cạnh việc sở hữu giống gà trống cực hiếm, anh Chung còn sở hữu gà mái "hoàng hậu" đạt giải ba hội thi gà Đông Tảo năm 2017 cùng một số "gà cưng" được anh nhận định sẽ gây sốt trong làng chơi gà trong năm tới. Chia sẻ về giá cả các loại gà Đông Tảo, anh Chung cho hay: Nếu bán biếu thì giá giao động từ 4-8 triệu đồng/con, tùy vào đặc điểm từng con gà. Còn gà khai thác sinh sản thì giá cao hơn nhiều: 8-30 triệu đồng/con. Gà mái Đông Tảo đạt giải ba hội thi có dáng và màu lông đẹp, chân to. Mới hơn 9 tháng tuổi nhưng chú gà này đạt cân nặng hơn 5kg và vẫn chưa biết gáy, kích thước chân hơn 5cm. Dự đoán đây sẽ là đối thủ nặng kí trong hội thi gà Đông Tảo năm sau Những lứa gà nhỏ khoảng 6 tháng tuổi được chăm sóc chu đáo, thận trọng để phục vụ nhu cầu của khách mỗi dịp tết đến xuân về. Từ trong lò ấp, chỉ khoảng 1 năm sau những con gà này sẽ trở thành những "chiến binh" dũng mãnh.