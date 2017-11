Với 500 ngàn, chọn quà ý nghĩa tặng thầy cô ngày 20/11

Dưới đây là gợi ý những món quà dưới 500.000 đồng phụ huynh có thể mua tặng thầy cô:



Vải may áo dài

Trên diễn đàn, các bậc phụ huynh đang tranh luận sôi nổi chuyện thay vì tặng hoa hay phong bì như truyền thống thì năm nay nên tặng quà gì ý nghĩa, thiết thực,... Trong đó, nhiều bậc cha mẹ có kinh nghiệm liền “tham mưu” cho các bậc phụ huynh khác rằng nên mua vải may áo dài làm quà tặng 20/11 cho cô giáo.

Trên thị trường, vải may áo dài hiện khá phong phú về mẫu mã, giá cả. Song, chỉ cần bỏ ra khoảng 500.000 đồng là các bậc phụ huynh có thể chọn được vải áo dài đẹp.

Vải may áo dài tặng cô là món quà ý nghĩa lại hợp với túi tiền của nhiều bậc phụ huynh.

Ví như các loại vải may áo dài là lụa trơn, gấm, in họa tiết 3D, vải thêu,... hay có thể chọn các loại vải hoa theo phong cách vintage kiểu cổ xưa. Việc chọn vải may áo dài làm quà tặng là hợp lý và thiết thực, bởi các cô thường xuyên mặc áo dài trong các dịp lễ, thậm chí còn mặc áo dài mỗi khi đứng lớp. Tuy nhiên, khi chọn vải cần chú ý chọn màu, họa tiết và chất liệu phù hợp với sở thích và tính cách của từng cô.

Khăn quàng cổ

Ngoài vải áo dài, vào thời điểm với tiết trời se lạnh như thế này, các bậc phụ huynh cũng có thể chọn mua khăn quàng cổ làm quà 20/11 tặng thầy cô. Đây là phụ kiện không thể thiếu trong mùa lạnh, hay được lựa chọn để kết hợp với hầu hết các loại trang phục công sở, lễ phục,...

Theo đó, các bậc phụ huynh có thể chọn các mẫu khăn vuông, khăn chữ nhật làm từ chất liệu lụa, voan, khăn len,... giá dao động từ 300.000-500.000 đồng/chiếc. Với các thầy, có thể chọn khăn len màu nam tính, nhã nhặn, dễ phối đồ.

Cà vạt, ghim cài áo

Ngoài ra, riêng với các thầy giáo, phụ huynh có thể chọn mua rất nhiều loại cà vạt bản to, bản trung và bản nhỏ làm quà tặng, tùy độ tuổi của thầy. Giá của một số loại cà vạt hiện chỉ ở mức 250.000-300.000 đồng/chiếc.

Bên cạnh những món quà ý nghĩa trên, các set mỹ phẩm gồm sữa tắm, dầu gội đầu, bánh xà phòng thủ công, son môi,... hay chai nước hoa mini từ các thương hiệu nổi tiếng có giá từ 250.000-500.000 đồng cũng là cách lựa chọn tốt.Mỹ phẩm

Ghim cài áo cũng được chọn làm quà tặng cho các thầy, với giá từ 150.000-200.000 đồng/chiếc cho các mẫu mã khác nhau. Phụ kiện này rất hữu ích, thường được các thầy cài lên ngực áo hoặc cài lên cổ áo vest.

Đơn cử, một set mỹ phẩm Đức gồm gel tắm - body lotion giá gần 400.000 đồng, bộ 2 bánh xà phòng thủ công Ý giá khoảng 350.000 đồng, gel tắm thảo mộc ý giá 350.000 đồng/chai,...

Set nước hoa mini

Tương tự, các chai nước hoa mini từ các thương hiệu nổi tiếng giá cũng chỉ từ 250.000-500.000 đồng/chai, dung lượng từ 5-10ml. Ưu điểm của các chai mini này là nhỏ gọn, tiện lợi để thầy cô có thể đựng trong túi xách mang theo người.

Voucher mua hàng





Nếu không muốn đau đầu suy nghĩ chọn quà nào thích hợp, chọn quà nào ý nghĩa hay chọn quà nào thầy cô sẽ dùng,... thì các bậc phụ huynh có thể tặng voucher mua hàng. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng mỹ phẩm hay spa thường bán các loại voucher này, với đủ mệnh giá khác nhau như 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng,...