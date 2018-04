Vì sao dâu tây Kotoka Nhật Bản có giá 500.000 đồng/quả?

Dịp Valentine 2017, giới trẻ phát cuồng với trái dâu tây Kotoka đặc biệt xuất xứ từ Nhật Bản khi nó có giá tới 500.000 đồng/quả. Ảnh: Getty Images. Theo lời giới thiệu, dâu tây Kotoka được trồng ở Nara, gần Osaka, Nhật Bản. Ảnh: Time Magazine. Dâu tây Kotoka nổi tiếng với vị thơm ngọt đậm đà và thơm ngọt mọng nước. Ảnh: Fine Dining Lovers. Giống dâu tây đắt nhất thế giới này được trồng lần đầu tiên vào năm 1989. Ảnh: Narajikan. Để đảm bảo độ an toàn, dâu tây Kotoka được trồng hoàn toàn trong nhà kính. Ảnh: Narajikan. Giá trị của quả dâu không chỉ nằm ở việc sản xuất an toàn mà còn ở hương vị và độ ngọt. Ảnh: FB Junjiro Kureha.Dâu tây Kotoka chứa lượng đường trung bình khoảng 12-13 độ, ngọt hơn hẳn so với dâu tây thông thường. Ảnh: FB Junjiro Kureha. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận một chút vị chua dịu, nhưng nổi bật hơn cả vẫn là vị ngọt đậm đà. Ảnh: FB 門前市場. Kotoka được thu hoạch trong khoảng thời gian từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 5. Ảnh: FB Monzen Marche. Tuy nhiên, dâu tây Kotoka ngon nhất là khoảng tháng 1- tháng 2 hàng năm. Ảnh: FB Monzen Marche. Khi đó, trái dâu tây hấp thụ đủ cả khí lạnh ban đêm và ánh nắng ấm áp ban ngày, kết tinh hội tụ tạo nên vị thơm ngọt đặc trưng. Ảnh: FB Junko Tanida. Dâu tây Kotoka tuy đắt đỏ nhưng không phải lúc nào cũng có sẵn. Nó còn phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Ảnh: FB Kazuya Ikegami. Những trái dâu tây Kotoka được thu hoạch, đóng gói cẩn thận và thường cung cấp cho các nhà hàng sang trọng. Ảnh: FB Kazuya Ikegami. Video: Vườn dâu tây tại nông trường Mộc Châu. Nguồn: Youtube.

