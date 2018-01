Ví điện tử phục vụ cư dân: Hướng đi mới của ông lớn bất động sản thời 4.0

Ví điện tử, từ xu hướng đang bùng nổ trên thế giới…

Với những đóng góp tuyệt vời cho ngành tài chính thế giới, việc hạn chế dùng tiền mặt và sử dụng ví điện tử đang là xu hướng được quan tâm tại hầu hết các quốc gia, dẫn đầu là Trung Quốc, tiếp theo là Mỹ và Ấn Độ.

Theo bản báo cáo của Business Insider, tổng giá trị thanh toán trên thiết bị di động tại Trung Quốc vào năm 2020 sẽ đạt 6.300 tỉ đô la Mỹ. Còn theo The Wall Street Journal, lượng giao dịch qua thiết bị di động tại Ấn Độ đã tăng gấp đôi sau khi Chính phủ nước này khởi động chiến dịch giảm lưu thông tiền mặt hồi năm ngoái.

Sunshine Pay là một trong những ví điện tử đầu tiên được phát triển bởi chủ đầu tư BĐS tại VN.

Dự báo của công ty kiểm toán Ernst & Young (EY) cho thấy, công nghệ tài chính (fintech) sẽ tiếp tục duy trì được động lực tăng trưởng trên toàn thế giới với tỷ lệ chấp nhận bình quân lên tới 52%. Nam Phi, Mexico và Singapore sẽ là những thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ nhất.

… đến chuyện “thừa phương tiện, thiếu hạ tầng” ở VN

Không nằm ngoài xu hướng phát triển của công nghệ tài chính (sử dụng công nghệ thông minh để tăng hiệu quả của hoạt động tài chính), Việt Nam (VN) chính thức bước vào đường đua ví điện tử từ năm 2015 và hiện đã có hơn 20 thương hiệu hoạt động trên thị trường. Tuy nhiên, trên thực tế, việc triển khai ví điện tử tại VN hiện nay đang gặp nhiều khó khăn, một phần do thói quen của người tiêu dùng, một phần lý do lớn hơn do cơ sở hạ tầng và hệ sinh thái chưa thực sự đáp ứng được nhu cầu.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chiếc ví điện tử Alipay khi ra đời đến nay đã có hơn 600 triệu người dùng. Bởi đây là ví điện tử được tạo ra bởi tập đoàn thương mại điện tử Alibaba có các sàn giao dịch lớn là Alibaba và Taobao.

Để mua bán trên các sàn giao dịch này, khách hàng buộc phải thanh toán bằng Alipay. Chính sự cộng hưởng lẫn nhau giữa các thành viên trong hệ sinh thái thương mại điễn tử Alibaba đã tạo cho chiếc ví Alipay có lượng người sử dụng khổng lồ và tính tiện ích to lớn.

Nói cách khác, ví điện tử muốn phát triển cần có một hệ thống cơ sở hạ tầng hỗ trợ và hệ sinh thái thông minh tồn tại song song. Đây lại là một trong những điểm còn thiếu sót của thị trường VN.

Sunshine Pay và cuộc cách mạng của Sunshine Group

Theo một cuộc nghiên cứu của hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC) cách đây hai năm, người tiêu dùng sẽ sẵn sàng sử dụng ví điện tử nếu như có ít nhất 75% các nhà bán lẻ, bệnh viện và các đối tác có liên quan chấp nhận việc sử dụng công cụ này. Đây là lý do các ông lớn trên thế giới luôn tìm cách mở rộng hệ thống sinh thái cho chiếc ví của riêng mình.

Tại Trung Quốc, Alibaba ra mắt siêu thị thực Hema; sản phẩm tại đây được quét trên ứng dụng Hema và được thanh toán qua Alipay. Tại Ấn Độ, Google tung ra Tez, túi di động miễn phí kết nối điện thoại với tài khoản ngân hàng để người dùng có thể thanh toán tại các cửa hàng thực giống như thanh toán trực tuyến…

Nắm bắt được các vấn đề hiện hữu của xu hướng công nghệ tài chính tạiVN, Sunshine Group đã tiên phong đưa ví điện tử vào thị trường bất động sản bằng việc xây dựng một “hệ sinh thái” Sunshine và lấy cư dân công nghệ làm tâm điểm. Theo đó, nhà của Sunshine không chỉ là một căn hộ sang trọng, chất lượng với giá cả hợp lý, mà còn là nơi để cư dân trải nghiệm các dịch vụ tiện ích do Sunshine cung cấp.

Sunshine Pay được kết nối trực tiếp với các ngân hàng nhằm gia tăng lợi ích thiết thực cho khách hàng.

Bước chân vào thị trường BĐS từ năm 2016, trong 2 năm qua, Sunshine Group đã không ngừng xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái khép kín phục vụ cư dân: Từ siêu thị (Sunshine Mart), nhà hàng, café (S’café), xe đưa đón (Sunshine Cab), trường học (Sunshine Maple Bear), cung cấp các dịch vụ sửa chữa kỹ thuật, sửa điện, truyền hình, các dịch vụ giúp việc, dọn vệ sinh, giặt là (Sunshine Service), thanh toán trực tuyến...

Ví điện tử Sunshine Pay sẽ là quản gia tài chính hiệu quả giúp cho việc thanh toán các khoản chi trả như tiền dịch vụ hàng tháng, phí gửi xe, điện nước, truyền hình,… được đơn giản và nhanh chóng hơn, đồng thời gia tăng tiện ích cho cư dân, giảm chi phí quản lý, vận hành cho chủ đầu tư.

“Đặc biệt, điểm tiện lợi nhất cho các cư dân mua nhà của Sunshine đó là: Họ có thể sử dụng Sunshine Pay để thanh toán toàn bộ những chi phí ăn uống, mua sắm tại các cửa hàng, cửa hiệu, nhà hàng, quán ăn... trong các trung tâm thương mại tại chuỗi dự án Sunshine” – đại diện của Sunshine Group nhấn mạnh.

Cũng theo hé lộ từ phía chủ đầu tư, công nghệ Sunshine Pay được xây dựng trên nền điện toán đám mây và thừa hưởng những công nghệ tiến tiến nhất về sự an toàn và bảo mật. Cụ thể, giải pháp của Sunshine Pay sử dụng công nghệ Azure của Microsoft tuân thủ đúng quy chuẩn bảo mật PCI-DSS về việc xử lý các giao dịch thanh toán, hiện có rất ít đơn vị đạt được chứng chỉ bảo mật này.

Bên cạnh những nỗ lực trong việc phát triển ví điện tử Sunshine Pay, Sunshine Group đã và đang triển khai nhiều dự án lớn với số lượng cư dân đông đảo, tạo ra hệ sinh thái khổng lồ với các dịch vụ tiện ích đa dạng tại nhiều vị trí đắc địa trên toàn lãnh thổ VN. Ngược lại, mục tiêu lan tỏa những sản phẩm bất động sản mang “họ Sunshine” cũng chính là lý do thúc đẩy Sunshine Group phát triển một giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt để tối ưu hóa quyền lợi của cư dân.