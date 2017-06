Về thủ phủ sâm Ngọc Linh: Nơi đại gia chê tiền lẻ

Gặp cha đẻ đề án sâm Ngọc Linh

Những ngày này người dân và cán bộ huyện Nam Trà My (Quảng Nam) đang tất bật chuẩn bị cho đêm khai mạc lễ hội sâm núi Ngọc Linh sẽ được tổ chức vào tối ngày 10/6. Lễ hội sâm đầu tiên ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký quyết định 787 ngày 5/6/2017, bổ sung sâm Ngọc Linh vào danh mục sản phẩm quốc gia thuộc chương trình phát triển sâm quốc gia đến năm 2020. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương liên quan xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ một số cơ chế ưu đãi đặc thù của từng sản phẩm. Quyết định 787 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa hình ảnh và giá trị của cây sâm núi Ngọc Linh lên một đỉnh cao mới, xứng tầm với giá trị thảo dược của loài sâm vốn được khoa học chứng minh từ lâu.

Người mừng nhất khi Thủ tướng phê duyệt quyết định 787 có lẽ là ông Hồ Quang Bửu (Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My). Lên huyện nghèo nhất nước này làm Chủ tịch được gần 3 năm, việc đầu tiên ông làm là xây dựng Đề án Quốc gia về bảo tồn và phát triển sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) đến năm 2020 trị giá hơn 9.500 tỷ đồng, trong đó 1.500 tỷ đồng là ngân sách nhà nước, còn lại là xã hội hóa, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư. Đề án được Thủ tướng phê duyệt từ tháng 9/2015, đến nay đã và đang được triển khai, cụ thể hóa bằng những chương trình cụ thể và bước đầu có những khởi sắc.

Hội thi sâm núi Ngọc Linh lần đầu tiên được tổ chức tại thủ phủ sâm Nam Trà My.

Một ngày trước khi lễ hội sâm núi Ngọc Linh diễn ra, ông Bửu tất bật ngược xuôi chuẩn bị cho lễ hội, hội thảo về sâm. Gặp ông Bửu, câu đầu tiên ông cười đùa: “Đề án sâm mới đó đã lỗi thời rồi”. Cái “lỗi thời” ông nói chính là câu chuyện 9.500 tỷ đồng ông đưa ra trong đề án, mà nhiều người bảo là viễn vông. Nay đã có 6 doanh nghiệp đến đăng ký đầu tư, phát triển sâm. Trong đó, có 3 tập đoàn gồm TH true Milk, Vingroup và Ánh Dương đã làm thủ tục thuê đất, để đăng ký đầu tư hơn 20.000ha, tổng số vốn hơn 12.000 tỷ đồng.

Nhắc lại chuyện Đề án, ông Bửu chia sẻ, ngày ông ôm hồ sơ Đề án đi đến các cơ quan từ địa phương đến bộ ngành Trung ương nhiều người nói ông bị điên và ảo tưởng. Nhưng ông bỏ ngoài tai, nhất quyết theo đuổi đến cùng bởi ông biết rõ giá trị kinh tế của sâm Ngọc Linh sẽ mang lại cho người dân và đất nước như thế nào.

Ngày đó, giá sâm Ngọc Linh chỉ mới 15 – 20 triệu đồng/kg. Khi đề án được thông qua, giá sâm Ngọc Linh đã tăng vùn vụt đến nay đã 70 – 75 triệu đồng/kg. Riêng lá sâm Ngọc Linh dân phơi khô nay cũng lên đến 20 triệu/kg. Và với việc Thủ tướng công nhận sản phẩm quốc gia, ông tin rằng giá sâm sẽ lại tiếp tục tăng và thu hút nhà đầu tư vào cây sâm quý này. Quan trọng hơn hết, trồng sâm là bảo vệ được rừng, bởi còn rừng mới còn sâm.

Ông Bửu kể lại câu chuyện trong một chuyến sang Hàn Quốc tham quan vùng trồng sâm ở Hàn Quốc. Chuyến đi đó có cả ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Lần đó, cả ông Thu và ông Bửu đã phải giật mình khi một củ sâm núi ở đây chỉ bằng ngón tay cái nhưng có giá đến 200.000USD (tương đương 4 tỷ đồng).

Hai năm sau khi Thủ tướng Phê duyệt Đề án phát triển Sâm Việt Nam, Nam Trà My đang trở mình với cuộc “cách mạng” và “cuộc chơi” của một huyện nghèo với cây sâm quý. Từ khoảng 100 hộ dân trồng sâm Ngọc Linh với diện tích 120 ha đến nay toàn huyện đã có hơn 1.000 hộ trồng, diện tích tăng lên 1.200 ha. Từ 1 xã Trà Linh, đến nay 6 xã khác của huyện Nam Trà My đã trồng sâm. “Nam Trà My vẫn là huyện nghèo? Dân vùng sâm vẫn nghèo?”.

Trả lời câu hỏi ông Bửu cười: “Dân vùng sâm nghèo nhưng không phải nghèo về tiền bạc. Nghèo chỉ vì chưa có điện có đường”. Theo ông Bửu, 5 năm tới, Nam Trà My sẽ có chuyển biến rõ rệt, khi mà tuyến đường dài 35km lên vùng sâm có tổng mức đầu tư gần 400 tỷ đồng đang được gấp rút hoàn thành, cùng với đó là việc kéo điện lên, đưa ánh sáng văn minh đến vùng cao. “Phải có đường, có điện dân mới thoát nghèo. Có tiền nhưng không có đường có điện, không có ánh sáng văn minh, học hành thì cũng chẳng để làm gì”, ông Bửu nói.