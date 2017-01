Vật phẩm hình gà bằng vàng gây sốt thị trường Tết Đinh Dậu

Đến hẹn lại lên, gần thời điểm Tết Đinh Dậu 2017, những mặt hàng in hình gà bắt đầu “lên ngôi”. Trong đó phải kể đến những vật phẩm hình gà làm từ vàng hoặc dát vàng, như đồng tiền vàng, con gà vàng, tranh gà vàng 3D... Mới đây, Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI vừa cho biết chuẩn bị tung ra thị trường sản phẩm đồng tiền làm hoàn toàn từ vàng thật 999.9. Sản phẩm có 3 loại trọng lượng khác nhau, với 3 tên gọi gồm Kim Dậu Lộc (một chỉ), Kim Dậu Phát (2 chỉ), Kim Dậu Tài (5 chỉ). Đồng tiền gà làm hoàn toàn từ vàng 999.9 của DOJI. Theo ông Dương Anh Tuấn - đại diện Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, trong 12 con giáp, gà trống tượng trưng cho đại cát, có khả năng thu hút tài lộc và ngăn chặn năng lượng xấu. Bình minh thể hiện nguồn sinh lực tràn đầy, gợi mở nhiều thành công và may mắn. Đó là lý do doanh nghiệp chọn hình ảnh gà trống vươn chào ngày mới dập nổi lên miếng vàng làm dòng sản phẩm chủ lực cung ứng cho thị trường dịp cận Tết Đinh Dậu 2017.

Ông Tuấn cho biết, hơn 20.000 sản phẩm đồng tiền vàng hình gà bày bán tại các cửa hàng DOJI vào ngày 12/1, phục vụ người dân mua làm quà Tết. Công nghệ chống giả đặc biệt giúp khách thuận tiện khi bán hoặc đổi linh hoạt sang vàng miếng SJC.

Hiện đơn đặt hàng từ các đại lý đã tới 20.000 sản phẩm - gấp đôi cùng thời điểm năm ngoái. "Dự kiến vào ngày vía Thần Tài (mùng 10/1 Âm lịch), lượng tiêu thụ sẽ tăng mạnh nhất", ông Tuấn cho hay.

Theo khảo sát của Kiến Thức, hiện trong các doanh nghiệp vàng tại Việt Nam, năm nay mới chỉ có DOJI chế tác, sản xuất đồng tiền vàng thật 100% in hình con gà để trưng bày và chào bán Tết Đinh Dậu 2017.

Đồng xu khắc hình gà mạ vàng 1 đô la Úc.

Với các sản phẩm đồng xu in hình con gà mạ vàng, ngoài sản phẩm trong nước còn có những đồng xu in hình gà mạ vàng của nước ngoài như đồng xu 1 đô la Úc, tiền xu hình gà Đài Loan...

Hiện sản phẩm đồng xu in hình gà dát vàng kích thước bằng với đồng xu thật có giá bán dao động từ 200.000 - 350.000 đồng, rẻ hơn nhiều so với đồng xu làm từ vàng thật nên cũng khá thu hút khách hàng mua làm kỷ niệm, lấy may hoặc đem tặng, biếu.

Ngoài đồng tiền vàng, gà vàng và t ranh gà 3D mạ vàng cũng là những mặt hàng thu hút khách dịp Tết Đinh Dậu 2017.

Sản phẩm gà vàng Kỳ Linh Đinh Dậu 2017.