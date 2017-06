Ứng viên số 1 Chủ tịch Sacombank: Ông Dương Công Minh là ai?

Cổ phiếu STB của Ngân hàng Sacombank diễn biến sôi động bất ngờ gần đây cho thấy, cuộc chiến diễn ra trong suốt hơn 5 năm tại ngân hàng này sắp đến hồi kết. Câu chuyện về chiếc “ghế nóng” tại Sacombank sắp hạ màn và khối nợ xấu cũng đã có hướng giải quyết.

Kỳ vọng về một sự bùng nổ xảy ra khi một gương mặt mới, ông Dương Công Minh, xuất hiện cùng với sự trở lại âm thầm và ấn tượng của người đã gây dựng chính ngân hàng này: Đặng Văn Thành.

Trong vài phiên giao dịch cuối tuần vừa qua, cổ phiếu STB tăng vọt với những phiên tăng trần và sát trần. Khối lượng giao dịch tăng gấp nhiều lần, có lúc lên tới trên 13 triệu đơn vị, trị giá hàng trăm tỷ đồng.

Ông Dương Công Minh.

Một động thái khiến thị trường trở nên sôi sục là việc ông Dương Công Minh có đơn xin rút khỏi LienVietPostBank và được giới thiệu vào danh sách ứng viên HĐQT Sacombank, thay ông Nguyễn Đức Hưởng vừa rút.



Với những gương mặt hiện tại, ông Dương Công Minh được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chiếc ghế nóng chủ tịch HĐQT Sacombank nhờ vào kinh nghiệm làm trong lĩnh vực ngân hàng (chủ tịch LietVietPostBank) và là ông trùm trong lĩnh vực bất động sản, cả ở miền Bắc và miền Nam.

Một diễn biến mới nữa cũng góp phần làm cho giới đầu tư đổ hàng trăm tỷ đồng mỗi phiên vào cổ phiếu STB (chưa tính thỏa thuận) là những tín hiệu cho thấy một sự kỳ vọng lớn và những nguồn lực và nhóm đầu tư cũ - mới cùng với ông Dương Công Minh tái cơ cấu ngân hàng lừng danh một thời.

Một nguồn tin cho biết, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) có kế hoạch phê duyệt khoản tiền khoảng 500 tỷ đồng mua trái phiếu của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín - Sacomreal (SCR) với lãi suất khá thấp.

Đây là bước hợp tác có quy mô lớn đầu tiên giữa 2 đơn vị này. Và có thể là cầu nối giữa 2 ông trùm trong lĩnh vực bất động sản và ngân hàng: gia đình ông Đặng Văn Thành và Dương Công Minh. Sacomrea là doanh nghiệp nơi mà ông Đặng Hồng Anh (con trai ông Đặng Văn Thành) và Tập đoàn Thành Thành Công của gia đình Đặng Văn Thành đang nắm tỷ lệ sở hữu chi phối.

Ông Dương Công Minh là chủ tịch Tập đoàn Him Lam.

Hiện chưa có thông tin gì về việc Tập đoàn Him Lam của ông Dương Công Minh thoái vốn tại LienVietPostBank. Him Lam hiện là cổ đông lớn nhất và đang nắm giữ khoảng 15% cổ phần LienVietPostBank (LVB).



Tuy nhiên, đang có tín hiệu cho thấy có sự thay đổi mạnh về các cổ đông tại LVB. Ông Phạm Doãn Sơn, TGĐ LienVietPostBank - mới được bầu làm Phó Chủ tịch thường trực HĐQT ngân hàng này - vừa bỏ ra khoảng 50 tỷ đồng mua thành công gần 5,2 triệu cổ phiếu LVB.

Phiên 5/6, giới đầu tư còn chứng kiến một giao dịch thỏa thuận hơn 25 triệu cổ phiếu LVB. Trong khi đó, chiếc ghế chủ tịch đã chính thức giao lại cho ông Nguyễn Đức Hưởng, người đã gắn bó và làm nên tên tuổi Lienvietpostbank.

Dương Công Minh: Đại gia giàu có và kín tiếng.

Với các diễn biến trong thời gian vừa qua, có thể thấy, khả năng rất cao là ông Dương Công Minh sẽ tham gia đội ngũ lãnh đạo chèo lái con tàu Sacombank cùng với ông Đặng Văn Thành.

Trong khi đó, ông Dương Công Minh cho dù rất kín tiếng trước công chúng nhưng rất nổi tiếng trong lĩnh vực bất động sản và tài chính ngân hàng. Khả năng lãnh đạo, kinh nghiệm và tiềm lực kinh tế thì có lẽ ít đại gia trong nước nào sánh kịp.

Hai ông trùm trong cả 2 lĩnh vực: tài chính ngân hàng và bất động sản.

Him Lam của doanh nhân gốc Bắc Ninh này là một "ông lớn" trong lĩnh vực địa ốc, với hơn 30 đơn vị thành viên và công ty liên kết hoạt động trên nhiều lĩnh vực như kinh doanh bất động sản, tài chính ngân hàng, khu vui chơi giải trí, sân golf,... tập trung ở Hà Nội, TP.HCM và 1 số địa phương khác.



Him Lam có vốn 6,5 ngàn tỷ đồng (trong đó ông Mình sở hữu 99%) đầu tư và xây dựng ngót nghét 100 dự án nhà ở, khu đô thị, khu du lịch với một số dự án lớn như: Him Lam Tân Hưng (quận 7, TP.HCM), Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú Đông, sân golf Long Biên, sân golf Tân Sơn Nhất,...

Năm ngoái, Tập đoàn Him Lam đã khởi công 2 dự án khu du lịch - nghỉ dưỡng cao cấp có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỷ đồng, trên diện tích vài chục hecta tại đảo Hòn Dấu (Đồ Sơn, TP. Hải Phòng).

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, vợ ông Dương Công Minh cùng em vợ sở hữu gần 5% cổ phần, còn Him Lam là cổ đông sáng lập với gần 15% LienVietPostBank. Đây là ngân hàng rất thành công so với các ngân hàng cùng thành lập.

Trong hơn 5 năm qua cho dù cuộc chiến tại Sacombank diễn ra sôi sục giữa ông Đặng Văn Thành, ông Trầm Bê và một số nhân vật cộm cán khác, nhưng dường như không ai đủ khả năng để lèo lái con tàu này.

Vấn đề mà Sacombank gặp phải chính là số nợ xấu gắn với hàng loạt các tài sản bất động sản thế chấp cần xử lý. Người có thể gỡ được điểm tắc duy nhất tại Sacombank cần phải có đủ kinh nghiệm trong cả 2 lĩnh vực lớn: tài chính ngân hàng và bất động sản và phải có tiềm lực tài chính mạnh.

Cái bắt tay giữa 2 đại gia Dương Công Minh và gia đình Đặng Văn Thành dù mới chỉ thông qua Sacomreal nhưng đã mang lại hy vọng thúc đẩy quá trình tái cấu trúc Sacombank nhanh và thành công hơn.

Trong đó, điểm cốt yếu chính là việc xử lý nợ xấu của Sacombank với khối tài sản đảm bảo là bất động sản rất lớn. Mà BĐS chính là lợi thế của ông Dương Công Minh và cũng là lĩnh vực chính mà Sacomreal hoạt động.