Tuổi thơ khốn khó ít ai biết của các đại gia Việt

Bầu Đức là một trong những đại gia Việt có tuổi thơ vất vả. Sinh ra trong gia đình nông dân nghèo ở Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) ngày ngày dắt trâu ra đồng khi còn nhỏ. Ảnh: Vietnamnet. Thời đó, ông Đức chỉ có một ước mơ là có tiền để học, đỗ đại học và có một cái nghề để thoát khỏi cuộc sống bần hàn. Có lẽ, 10 năm thả trâu trên đồng đã khiến Đoàn Nguyên Đức nuôi quyết tâm thoát nghèo. Ảnh: Zing. Bao nhiêu lần chăn trâu, cắt cỏ là bấy nhiêu lần tranh thủ học bài để thi đại học. Tuy nhiên, ước mơ vào đại học của bầu Đức lại không thành sự thật. Đây cũng là một trong những bước ngoặt để bầu Đức bước sang con đường kinh doanh. Ảnh: Tiền phong. Cũng như bầu Đức, tuổi thơ của đại gia Trầm Bê gắn với đàn trâu trên đồng. Ông còn phải đi ở đợ cho hào phú và chở củi mướn. Ảnh: Reatimes. Năm 8 tuổi, đại gia Trầm Bê phải đi ở đợ và bị giao chăn đàn vịt tàu. Có lần mải chơi, ông Trầm Bê quên chăn vịt, đến lúc sực nhớ, đàn vịt hơn trăm con đã sang một cánh đồng lúa chín gần đó, phá nát một khoảnh lớn. Ảnh: Vov. Ngày đó, ông Trầm Bê nghèo tới mức không có dép đi, quần áo rách nát. Lớn hơn một chút, ông làm bốc vác trong một nhà máy bột mì để kiếm tiền nuôi mẹ. Ảnh: Zing. Sinh ra tại phố cổ Hà Nội, nổi danh từ chuỗi cửa hàng tơ lụa Khải Silk nhưng ít ai biết doanh nhân Hoàng Khải phải trải qua một tuổi thơ khó khăn. Ước mơ ngày đó của ông chỉ là một cây kem cốm Tràng Tiền giá vài xu. Ảnh: Vietnamnet. Hồi đó, gia đình ông chủ Khải Silk dựa vào một phần nghề may thêu của mẹ ông để sinh sống. Vì thế, ngoài giờ học, doanh nhân Hoàng Khải phải giúp mẹ thêu cờ thi đua để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Giaoduc. Với đại gia Lê Ân, tuổi thơ nghèo khó của ông là những ngày tha phương cầu thực. Năm 1958, ông bỏ nhà vào thị xã An Lộc, tỉnh Bình Long (nay là Bình Phước) để trốn quân dịch dưới chế độ Ngô Đình Diệm. Ảnh: Zing. Ông mưu sinh bằng cách mướn một chiếc máy may cũ, đạp bằng chân, đặt trên vỉa hè trước trại lính để sửa quần áo thuê. Mỗi lần lính được cấp quân trang, cái rộng, cái chật, đại gia Lê Ân phải may cuống cuồng để kịp có đồ cho khách. Ảnh: Tinmoi. Công Mô tô được mệnh danh là ông vua trong làng siêu mô tô Việt Nam. Người ta nhớ đến anh với màn trình diễn ngót nghét 2,5 tỷ đồng: dùng trực thăng cẩu siêu mô tô, cùng dàn 300 siêu xe mô tô khác diễu hàng bên dưới. Ảnh: Doisongphapluat. Thế nhưng, hơn 20 năm trước, Công Mô tô là cậu bé đen nhẻm, gầy gò lang thang khắp nơi từ huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An lên Sài Gòn, hàng ngày phụ việc đội bốc vác ở bến xe để kiếm miếng cơm. Ảnh: Zing. Sinh ra trong gia đình nghèo, công việc hàng ngày của Công Mô tô là mò cua bắt cá ở kênh rạch. 9 tuổi, Công Mô tô rời quê lên Sài Gòn. Tại đây, anh trải qua 7 năm bốc vác và ngủ vỉa hè với đủ mọi gian khổ. Ảnh: Zing. Đại gia Tuyên Quang - Vũ Hữu Lợi nổi tiếng với khối siêu xe ngót nghét trăm tỷ phải trải qua những năm tháng tuổi thơ chăn trâu, kiếm củi trong rừng sâu. Khi học đại học, đại gia này từng mỗi ngày phải lau 25 cái bếp gas cho một hãng gas. Ảnh: VTC.

