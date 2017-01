Từ A-Z kinh nghiệm mua vàng ngày Thần Tài 2017

Hằng năm, cứ vào ngày Thần tài mùng 10//1 âm lịch, nhiều người lại có thói quen mua vàng lấy may cho cả năm. Tuy nhiên mua vàng ngày Thần tài ở đâu, kinh nghiệm chọn mua vàng để có được vàng chuẩn, thị trường vàng Thần Tài 2017 hiện có những mặt hàng nào thì không phải ai cũng biết.

Theo quan niệm từ xưa, ngày 10 tháng Giêng Âm lịch là ngày Thần Tài bay về trời nên vào ngày này, nhiều người thường mua vàng để cầu tài lộc trong năm, nhất là những người làm nghề kinh doanh, buôn bán.

Sản phẩm Kim Thần Tài dành riêng cho ngày Thần Tài tại DOJI.

Vào ngày này, những hình ảnh khách hàng xếp hàng "rồng rắn" chờ đợi mua nhẫn, vàng miếng, vàng trang sức, vật phẩm vàng... không còn hiếm thấy, nhất là ở những thành phố lớn.

Vậy năm 2017 các thương hiệu vàng lớn trên cả nước có những sản phẩm nào dành riêng cho ngày này?

Theo tìm hiểu của Kiến Thức, ngày Thần Tài năm 2017, Công ty CP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cho biết sẽ tung ra thị trường các sản phẩm mới lạ dành riêng cho ngày này. Đó là những tượng vàng có trọng lượng 1 - 2 chỉ khắc hình các ông Phúc, Lộc, Thọ, tượng Phật Di Lặc... ép trong vỉ được làm từ vàng 99,99%. Ngoài ra, thương hiệu này còn chế tác sản phẩm đồng vàng may mắn hình tròn trọng lượng 1 chỉ có in các chữ Phúc Lộc Thọ Khang để khách hàng cất giữ trong ví lấy may cho cả năm. Giá bán các sản phẩm này tương đương giá vàng miếng cùng trọng lượng vào từng thời điểm cộng thêm 200.000 - 400.000 đồng tiền công chế tác.

Tại Bảo Tín Minh Châu, chia sẻ với Kiến Thức sáng 16/1, bà Kiều Thị Kim Liên, phòng Truyền thông, cho hay, ngày Thần Tài năm nay, công ty chuẩn bị một khối lượng lớn sản phẩm nhẫn tròn trơn vàng rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu trọng lượng từ 0,5 chỉ tới 5 chỉ và một số ít nhẫn trọng lượng 1 chỉ. “Sở dĩ năm nay Bảo Tín Minh Châu chỉ tung ra sản phẩm nhẫn tròn trơn và vàng miếng phục vụ ngày Thần Tài mà không chế tác thêm các loại tượng hình các ông Phúc, Lộc, Thọ, ông Thần Tài hay các vật phẩm may mắn như tì hươu vàng... là vì trước đó, năm 2015 chúng tôi cũng tung ra các loại sản phẩm như trên nhưng lượng khách mua khá khiêm tốn, không nhiều bằng lượng khách mua vàng miếng và nhẫn tròn trơn. Bởi vì khi mua các sản phẩm chế tác hình linh vật, tượng phật, đồng xu in hình khắc chữ... khách hàng sẽ phải trả thêm tiền công chế tác khoảng trên dưới 300.000 đồng/sản phẩm trọng lượng 1-2 chỉ. Thế nhưng khi bán đi, khách hàng sẽ không được tính tiền công chế tác này, vì thế không nhiều người mua các sản phẩm khắc, tạo hình đó”, bà Liên cho biết.

Theo bà Liên dự đoán, bản vị nhẫn trọng lượng 0,5 - 1 chỉ ngày Thần Tài năm nay sẽ được khách mua nhiều. Ngoài ra các sản phẩm mỹ nghệ vàng ta như dây chuyền, nhẫn, lắc tay hay mặt dây... cũng sẽ được nhiều khách hàng lựa chọn.

Còn tại Tập đoàn DOJI, dòng sản phẩm dành riêng cho ngày Thần Tài có tên Kim Thần Tài được xem là mặt hàng đặc biệt, nổi bật của thương hiệu này. Sản phẩm là hình đồng xu chất liệu vàng nguyên chất, mặt trên chạm hình ông Thần Tài với hiệu ứng 3D sắc nét. Sản phẩm có các trọng lượng 1 – 2 và 5 chỉ.

Linh vật vàng cóc ngậm tiền dành cho ngày Thần Tài.

Đi mua vàng ngày vía Thần Tài phải chú ý chọn cửa hàng có uy tín, đảm bảo chất lượng. Không nên mua vàng trôi nổi của các cửa hàng nhỏ lẻ bởi dễ có nguy cơ mua phải vàng thiếu trọng lượng và vàng non (vàng thiếu tuổi), khi bán lại sẽ không được giá và không nhiều nơi chấp nhận mua loại vàng này. Bởi vàng miếng hay nhẫn tròn trơn gia công do những cơ sở nhỏ lẻ sản xuất, không có đủ máy móc, công nghệ hiện đại nên có thể không đảm bảo đủ tuổi.

Ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam cho biết, đúng là hiện nay trên thị trường vàng có hiện tượng một số cửa hàng vàng nhỏ lẻ tự sản xuất nhẫn tròn trơn để bán. Đặc điểm dễ nhận thấy của loại nhẫn này là không có thương hiệu, không ép vỉ. Vì sự “không mang danh tính” này mà một số cửa hàng làm ăn chụp giật đã chế tác nhẫn không đủ tuổi vàng và thiếu trọng lượng.

“Thường thì khách hàng không thể đủ trình độ cũng như máy móc để có thể kiểm định chất lượng và trọng lượng của vàng. Bởi vậy, khách hàng nên chọn những doanh nghiệp vàng có uy tín mà mua, vừa tiện lợi, lại đảm bảo. Thực tế thì những sản phẩm nhẫn tròn trơn ép vỉ có giá cao hơn so với giá bán của nhẫn tròn trơn bán trôi nổi, nhưng tiền nào của nấy. Khi người dân đều biết lựa chọn sản phẩm có uy tín, có thương hiệu, tức là họ tự bảo vệ quyền lợi của mình, và thị trường vàng cũng sẽ có cơ hội thanh lọc, đào thải những cửa hàng làm ăn chụp giật, sản xuất sản phẩm kém chất lượng”, ông Trúc khuyến cáo.

Ngoài ra, khi mua vàng miếng, khách hàng cần yêu cầu cửa hàng xuất hóa đơn tài chính, ghi rõ seri miếng vàng và trọng lượng miếng vàng. Khi cần tiền phải bán đi, tốt nhất khách hàng nên mang đến các cửa hàng của doanh nghiệp mình đã mua để bán lại thì mới có giá tốt nhất.

Nếu mua vàng cầu may mà không cần phải bán ra có lãi thì khách hàng có thể chọn mua loại sản phẩm phù hợp với tuổi, mệnh của mình, nhưng nếu không muốn bán ra bị lỗ tiền công chế tác thì tốt nhất khách hàng nên chọn mua loại vàng miếng hoặc nhẫn tròn trơn.