Trước vụ thu giữ 14.000 mỹ phẩm, Cty TS Việt Nam từng bị xử phạt về hành vi nhập lậu

Ngày 3/11, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46 - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận hồ sơ vụ lô mỹ phẩm 11 tỷ, gồm mỹ phẩm, thực phẩm chức năng (TPCN) không rõ nguồn gốc do bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam làm chủ.

Đại diện PC46 cho biết, bước đầu đơn vị đang làm thủ tục tiếp nhận và làm báo cáo Ban giám đốc Công an thành phố để đề xuất, phân công nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng, các phòng đội nghiệp vụ vào cuộc điều tra, xác minh.

Tại thời điểm kiểm tra, trong công ty có hơn 10 loại mỹ phẩm trong kho hàng. Toàn bộ lô hàng từ nguyên liệu đầu vào, công ty này đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ. Ảnh: PV

“Vụ việc liên quan tới hàng hóa là mỹ phẩm, do đó bước đầu cơ quan công an mới tiếp nhận hồ sơ từ Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 - Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội và làm báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Ban giám đốc Công an thành phố. Sau khi có chỉ đạo, đơn vị sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh về nguồn gốc, thành phần hóa chất, nhãn mác và những thông tin từ lực lượng quản lý thị trường nêu”, vị đại diện thông tin.



Theo đại diện PC46, mỹ phẩm là mặt hàng có nhiều hóa chất vì vậy cần nhiều thời gian để giám định, phân tích. Dự kiến, việc kiểm tra, xác minh sẽ kéo dài trong vài tháng tới.

Bà Nguyễn Thu Trang - Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ TS Việt Nam trong buổi làm việc với cơ quan chức năng ngày 31/10.

Đáng lưu ý, chiều 3/11, thông tin đến PV Báo Gia đình và Xã hội, ông Lê Quốc Dũng – Đội trưởng đội QLTT số 26 (Quận Hà Đông – Hà Nội) cho biết: Cách đây 3 tháng chúng tôi đã tiến hành kiểm tra, xử phạt và thiêu hủy số hàng gần 300 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu của Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam do bà Nguyễn Thu Trang làm chủ.



Theo biên bản làm việc của công ty TS Việt Nam và Đội QLTT số 26 thì tại thời điểm kiểm tra vào ngày 10/7/2017, lực lượng chức năng đã phát hiện ra 293 sản phẩm là hàng hóa mỹ phẩm nhập lậu của công ty TS Việt Nam tại địa chỉ Phòng 30E, tầng 30, tòa nhà Bình Vương, 200 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

Trụ sở chính của công ty TS Việt Nam tại ngõ 30, phố Tạ Quang Bửu.

Cụ thể, 293 sản phẩm nhập lậu gồm: Kem dưỡng da Ann 30ml (75 hộp), kem dưỡng da Ann 5ml (98 hộp), son môi Ann (120 hộp) với tổng giá trị là 24.170.000 đồng.



Bên cạnh đó, công ty này cũng vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 37 Nghị định 50/2016/NĐ – CP của Chính phủ khi kinh doanh ở địa điểm mà không thông báo với phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh (thành phố), nơi doanh nghiệp thực hiện hoạt động kinh doanh.

Cũng theo biên bản làm việc, 3 loại sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu được công ty mua trôi nổi trên thị trường về kinh doanh, kiếm lời, không có hóa đơn chứng từ. Công ty sử dụng phòng 30E, tầng 30, tòa nhà Bình Vương, 200 Quang Trung, Hà Đông để chứa hàng hóa, không dùng để ở.

Tổng số tiền nộp phạt là 37.500.000 đồng. Số hàng 293 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu bị buộc thiêu hủy hoàn toàn.





Biên bản thống nhất xử lý vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam.

Đáng chú ý, cơ sở đóng gói và chứa hàng bị thu giữ 14.000 mỹ phẩm bị đội QLTT số 6 thu giữ ngày 18/10 chỉ cách địa chỉ phát hiện gần 300 mỹ phẩm nhập lậu của công ty này vào 10/7 khoảng 1km.



“Công ty này có thủ đoạn gian lận thương mại rất tinh vi, quy mô. Họ xây dựng các khu xưởng chứa hàng, đóng gói ở những địa chỉ như các khu chung cư vắng người hay các tòa nhà kín cổng cao tường, biệt lập với bên ngoài, khi bị phát hiện lại chuyển sang cơ sở khác đã gây khó cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, kiểm tra.

Địa chỉ xưởng sản xuất bị kiểm tra mới đây tại lô 18 là một khu nhà khép kín, luôn luôn đóng cửa. Những người bên ngoài khó có thể biết được bên trong họ làm những gì”, Đội trưởng đội QLTT số 26 chia sẻ.

