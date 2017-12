Tour du lịch 9 ngày, giá hơn 1 tỷ cho giới siêu giàu

Tỷ phú Julian Roberston đã đầu tư xây dựng một tour du lịch kết hợp chơi golf sang trọng bậc nhất ở New Zealand, đất nước mà ông yêu thích. Tại đây, du khách có cơ hội được chiêm ngưỡng cả hai đảo Bắc và Nam New Zealand kéo dài trong 9 ngày. Ảnh: The Lodge, Kauri Cliffs là chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến hành trình. Roberston 85 tuổi, là người tiên phong cho ngành công nghiệp hiện đại, có tên là quỹ phòng vệ. Đặc biệt, ông được biết đến nhiều nhất với vai trò là chủ tịch tập đoàn Tiger Management, một trong những quỹ phòng vệ đầu tiên vào năm 1980. Năm 2000, quỹ này ngừng hoạt động, nhiều thành viên của Tiger bắt đầu đầu tư vào những quỹ phòng vệ lớn nhất thế giới như Lone Pine và Viking Global. Theo Forbes, tài sản của Roberston hiện có khoảng 4,1 tỉ USD. Ảnh: Toàn cảnh sân golf nhìn từ trên cao. Mới đây, Tiger Tour đã chính thức mở cửa đón khách. Tuy nhiên, mỗi tour chỉ giới hạn 4 cặp vợ chồng tham dự, với chi phí là 28.500 USD (khoảng 647 triệu VNĐ)/người, cộng thuế, phí và chưa bao gồm chi phí hàng không. Tính trung bình, mỗi cặp đôi sẽ chi khoảng 57.000 USD (khoảng 1,3 tỷ VNĐ) cho tour du lịch đặc biệt này. Sân golf 18 lỗ do David Harman thiết lot Top 100 sân golf đẹp nhất thế giới. Hệ thống spa hiện đại với không gian xanh mát. Du khách có thể lái xe quad-biking để đi khắm toàn bộ khu resort. The Farm ở Cape Kidnappers, nằm ở trung tâm Hawke’s Bay Wine Country, là điểm dừng chân thứ hai của du khách. Không gian ấm cúng của nhà hàng tại resort thứ hai. View từ resort đẹp và thoáng đãng. Sân golf này cũng có 18 lỗ nhưng là thiết kế của Tom Doak. Sau khi chơi golf, du khách cũng có thể chơi cùng với chim kiwi, một trong những loài chim biểu tượng cho New Zealand. Bắn súng Clay Target cũng là một hoạt động thú vị trong chương trình. Matakauri Lodge, cạnh hồ Wakatipu là điểm dừng chân cuối cùng. Bao bọc xung quanh phòng nghỉ là cảnh núi và sông hữu tình, thơ mộng.Du khách sẽ có cơ hội được ngắm nhìn rõ hơn toàn cảnh núi non sông nước tuyệt đẹp của Fiordland với một chuyến du ngoạn trên trực thăng. Khung cảnh bên trong Resort thứ ba.

