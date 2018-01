Top thực phẩm ngoại đắt đỏ gây sốt thị trường Việt 2017

Thời gian gần đây, thực phẩm nhập khẩu đã trở thành mặt hàng được giới nhà giàu Việt săn lùng. Dịp gần Tết Dương lịch 2018 vừa qua, một số gia đình có điều kiện đã chi tới 50 triệu đồng để mua hai chiếc đùi lợn muối nhập khẩu từ Tây Ban Nha về ăn Tết. Ảnh: Vietnamnet. Đây là loại thịt lợn đen Iberico nổi tiếng, hướng tới đối tượng nhà giàu, nhà hàng sang trọng hay khách sạn 5 sao. Ảnh: Doisongphapluat. Đùi lợn đen Iberico muối thường nặng từ 8 - 10kg, loại rẻ nhất 8,5 triệu đồng, loại thượng hạng gần 25 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Tu hài Canada cũng là một trong số hải sản nhập khẩu được chị em săn mua dù giá bán dao động từ 2,5 - 10 triệu đồng/kg. Ảnh: Zing. Tu hài Canada có thân hình oval to bằng bắp tay kéo dài từ cổ tới lớp vỏ cứng hai mảnh. Ảnh: Vietq. Trung bình tu hài Canada nặng từ 1,5 - 2,5kg. Những con to, nặng tới 4 - 5kg, khách hàng phải đặt trước cả tuần. Ảnh: Dân Việt. Ngỗng quay Đài Loan đang là món ăn yêu thích của giới nhà giàu Việt. Ảnh: Vietnamnet. Thịt ngỗng tươi mới, béo ngậy, ngọt thơm, được tẩm ướp rất vừa miệng. Khi nhận hàng, thịt ngỗng còn hơi âm ấm. Ảnh: Vietnamnet. Tuy nhiên, để thưởng thức món ăn này, khách phải đặt trước một tuần với giá 2,5 triệu đồng. Ảnh: Vietnamnet. Cua hoàng đế Alaska (Canada) nặng từ 2,5 - 4kg, thậm chí 5kg, dài 1 mét được nhà giàu Việt săn mua bất chấp giá lên tới 10 triệu đồng/con. Ảnh: FB Siêu thị Huyền Chiến. Chưa được nhiều người biết đến như cua hoàng đế song bào ngư chân đen New Zealand cũng được một số cửa hàng thực phẩm ngoại rao bán khoảng 1,8 triệu đồng/kg. Ảnh: FB Bảo Ngọc. Những con bào ngư có tuổi thọ từ 30 -50 năm, nặng từ 400 – 950g. Ảnh: FB Thanh Tâm. Video: Những hải sản nhập khẩu độc lạ và đắt tiền (Nguồn Zing)

