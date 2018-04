Top khách sạn sang trọng mới khai trương ở châu Á

The Murray, Khách sạn Niccolo, Hong Kong (Trung Quốc) khai trương hồi tháng 1/2018 được thiết kế, cải tạo lại bởi Foster + Partners. Phần lớn các đặc trưng kiến trúc nổi bật sẽ được bảo tồn, nhưng nội thất được biến thành một cung điện sang trọng dành cho các vị quan khách và người nổi tiếng. Morpheus, Ma Cao (Trung Quốc) khai trương vào mùa xuân, với 780 phòng, suite và "biệt thự trên không", khách sạn sang trọng có hồ bơi tạo cảm giác vô tận ở tầng 40, hai cây cầu trên trời và toàn bộ sàn của các cửa hàng ẩm thực và nước giải khát của Alain Ducasse. Amanyangyun, Trung Quốc cũng khai trương hồi tháng 1, gồm 26 căn nhà cổ được hiện đại hóa để cân bằng giữa cũ và mới, bao gồm cả chạm khắc cổ và sân thượng cùng với hồ bơi riêng. Mỗi căn nhà đều có một spa nhẹ nhàng ngay trong khuôn viên cung cấp pilate, yoga... Mandarin Oriental Qianmen, Bắc Kinh (Trung Quốc), dự kiến mở cửa trong năm nay. Trong khu bảo tồn tư nhân, khách nghỉ dưỡng sẽ tìm thấy những sân vườn Trung Hoa cổ truyền, cũng như các nhà hàng, quán bar, sảnh trà, cửa hàng bánh, spa và những căn nhà hutong truyền thống. Six Senses Bhutan (Trung Quốc) khai trương tháng 8 năm nay không chỉ là một khách sạn 82 dãy phòng mà còn có thêm 5 căn biệt thự riêng biệt được xây dựng trên các vùng núi hùng vĩ của Hymalaya. Shinta Mani Wild, Campuchia khai trương tháng 8 là khu nghỉ mát sinh thái nằm bên ngoài Vườn Quốc gia phía Nam Cardamom - giữa Kirirom, Bokor và Cardamom National Park ở miền Nam Campuchia, nơi có cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Rosewood Luang Prabang (Lào) khai trương vào mùa hè năm 2018. Khách sạn có 23 biệt thự, trong đó có 6 biệt thự cao cấp dành cho những ai đang tìm kiếm những trải nghiệm tuyệt vời. Six Senses Fiji, quốc đảo Fiji vừa khai trương hồi tháng 3 bao gồm 60 biệt thự, trong đó 26 biệt thự có hồ bơi riêng (từ 60m2 - 150m2). Đây được mệnh danh như chốn "bồng lai tiên cảnh" để bạn tận hưởng trọn vẹn toàn cảnh biển và hoàng hôn bình dị ở quốc đảo xinh đẹp này. Sangeli, ở Maldives khai trương tháng 7 tới, nơi có 137 biệt thự độc lập và hai hòn đảo nguyên sơ. Alila SCBD, Jakarta khai trương mùa xuân này, gồm 227 phòng và suite hạng cao cấp.

