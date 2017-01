Top 10 thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất TG

Hồng Kông, Trung Quốc: Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hồng Kông đứng đầu trong danh sách thành phố có thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới với số điểm là 18,1. Điều này có nghĩa là, giá một căn nhà ở Hồng Kông cao gấp 18 lần so với thu nhập bình quân của một hộ gia đình tại vùng lãnh thổ này. Sydney, Úc giữ vị trí thứ hai với số điểm tương tự năm ngoái, 12,2 điểm. Vị trí nhà ở đắt đỏ thứ 3 thuộc về thành phố Vancouver, Canada, với 11,8 điểm. Vị trí thứ 4 là thành phố Auckland thuộc New Zealand. San Jose, CA, Mỹ: Giá nhà ở tại đây tăng do sự tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua. Điểm thị trường nhà đất của thành phố này là 9,6. Thị trường nhà ở tại Melbourne, Úc đang “nóng lên từng ngày”, số điểm của nó là 9,5. Honolulu, HI, Mỹ: Với vẻ yên bình bên ngoài, ít ai nghĩ giá cả nhà đất tại đây lại thuộc top cao nhất thế giới. Điểm thị trường của thành phố này là 9,4. Los Angeles, CA, Mỹ xếp thứ 8 với số điểm 9,3. San Francisco, CA: thành phố bờ Tây Hoa Kỳ này là một trong những nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ, điểm thị trường của nó trong cuộc khảo sát này là 9,2. Thành phố xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng là Bournemouth & Dorset, Anh. Đây cũng là nơi có giá nhà ở đắt nhất xứ sở sương mù.

Hồng Kông, Trung Quốc: Đây là năm thứ 7 liên tiếp Hồng Kông đứng đầu trong danh sách thành phố có thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới với số điểm là 18,1. Điều này có nghĩa là, giá một căn nhà ở Hồng Kông cao gấp 18 lần so với thu nhập bình quân của một hộ gia đình tại vùng lãnh thổ này. Sydney, Úc giữ vị trí thứ hai với số điểm tương tự năm ngoái, 12,2 điểm. Vị trí nhà ở đắt đỏ thứ 3 thuộc về thành phố Vancouver, Canada, với 11,8 điểm. Vị trí thứ 4 là thành phố Auckland thuộc New Zealand. San Jose, CA, Mỹ: Giá nhà ở tại đây tăng do sự tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt thập kỷ qua. Điểm thị trường nhà đất của thành phố này là 9,6. Thị trường nhà ở tại Melbourne, Úc đang “nóng lên từng ngày”, số điểm của nó là 9,5. Honolulu, HI, Mỹ: Với vẻ yên bình bên ngoài, ít ai nghĩ giá cả nhà đất tại đây lại thuộc top cao nhất thế giới. Điểm thị trường của thành phố này là 9,4. Los Angeles, CA, Mỹ xếp thứ 8 với số điểm 9,3. San Francisco, CA: thành phố bờ Tây Hoa Kỳ này là một trong những nơi đắt đỏ nhất nước Mỹ, điểm thị trường của nó trong cuộc khảo sát này là 9,2. Thành phố xếp thứ 10 trong bảng xếp hạng là Bournemouth & Dorset, Anh. Đây cũng là nơi có giá nhà ở đắt nhất xứ sở sương mù.