Tổng thống Trump chứng kiến Vietjet và Pratt & Whitney ký thỏa thuận trị giá 600 triệu đô la

Thoả thuận trị giá 600 triệu đô la Mỹ theo giá niêm yết bao gồm đồng thời một chương trình quản lý động cơ EngineWise™ trong 12 năm cho 10 máy bay thế hệ mới của hãng. Đây là đơn hàng tiếp theo của hợp đồng cung cấp động cơ GTF cho 63 tàu bay, trị giá 3,1 tỉ đô la Mỹ, được ký kết vào tháng 2 năm 2016.

Lễ ký kết giữa Vietjet và Pratt & Whitney diễn ra tại Thủ đô Hà Nội với sự chứng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Trần Đại Quang cùng các lãnh đạo cấp cao của Vietjet và Pratt & Whitney.

“Chúng tôi vui mừng là đội bay của hãng sẽ tiếp nhận thêm 10 máy bay mới với động cơ GTF. Chúng tôi thật sự mong đợi để đưa các tàu này vào khai thác để hành khách của hãng có thể hưởng lợi được những ưu điểm về vận hành nổi trội mà rất thân thiện môi trường của các tàu bay này", ông Đinh Việt Phương, Phó tổng giám đốc Vietjet chia sẻ.

Từ khi đi vào hoạt động vào đầu năm 2016, động cơ GTF đã chứng tỏ được hiệu quả như mong đợi là giảm tiêu hao nhiênliệu 16%, giảm khí thải theo yêu cầu 50% và giảm tiếng ồn75%. “Chúng tôi đã rất vinh dự khi được Vietjet lựa chọn vào năm ngoái và thật sự vui mừng khi tiếp tục mở rộng quan hệ với Vietjet ngày hôm nay và trong tương lai,” ông Rick Deurloo, Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách kinh doanh, tiếp thị và hỗ trợ khách hàng của Pratt & Whitney cho biết.

Từ khi cất cánh vào năm 2011, Vietjet vươn lên dẫn đầu thị trường nội địa Việt Nam, là hãng hàng không chi phí thấp pháttriển nhanh nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Hãng đã ghinhận lợi nhuận từ năm thứ hai hoạt động khai thác với 73 đườngbay trong nước và quốc tế, độ tin cậy kỹ thuật đạt 99,6% - caonhất trong cùng đội tàu bay ở trong khu vực.

Vietjet là hãng hàng không đầu tiên tại Việt Nam vận hành theomô hình hàng không thế hệ mới, chi phí thấp và cung cấp đa dạng các dịch vụ cho khách hàng lựa chọn. Không chỉ vận chuyển hàng không, Vietjet còn cung cấp các nhu cầu tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ cho khách hàng thông qua các ứng dụng công nghệ thương mại điện tử tiên tiến.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) với Chứng nhận An toàn khai thác IOSA. Bên cạnh vị trí “Top 500 thương hiệu hàng đầu Châu Á 2016” và Thương hiệu Tuyển dụng tốt nhất Châu Á nhiều năm liên tiếp, Vietjet cũng đã vinh dự được bầu chọn là “Hãng hàng không giá rẻ tốt nhất châu Á” (Best Asian Low Cost Carrier) năm 2015 của TTG Travel Awards vàTop 3 hãng hàng không có Fanpage trên Facebook tăng trưởng nhanh nhất thế giới do Socialbakers đánh giá.

Hiện tại, hãng hàng không Vietjet đang khai thác 45 tàu bay A320 và A321, thực hiện khoảng 350 chuyến bay mỗi ngày và đã vận chuyển xấp xỉ 40 triệu lượt hành khách, với 73 đường bay phủ khắp các điểm đến tại Việt Nam và các đường bay quốc tế đến Hong Kong, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Thái Lan, Indonesia, Myanmar, Malaysia, Campuchia…

Hãng có kế hoạch phát triển mạng bay rộng khắp khu vực ChâuÁ – Thái Bình Dương, đang nghiên cứu tiếp tục mở rộng các đường bay trong khu vực và đã ký kết hợp đồng mua sắm tàu bay thế hệ mới, hiện đại với các nhà sản xuất máy bay uy tín trên thế giới