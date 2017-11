Tô mì kỳ dị chỉ một sợi giá chát gần 200.000 đồng

Giữa một Kyoto cổ kính và hiện đại có một quán mì Tawaraya nhỏ bé nhưng lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Thực khách đến đây ai cũng mong muốn được một lần trải nghiệm món mì udon một sợi “danh bất hư truyền”. Chỉ vì sợi mì quá to và dài nên mỗi tô chỉ có thể để được 1 sợi duy nhất cùng nước dùng. Vậy tô mì này có gì đặc biệt mà bất kỳ ai ghé thăm Kyoto cũng đều muốn thưởng thức? Chính thứ nước dùng hảo hạng không thua kém bất kì một nhà hàng đắt tiền, cùng hương vị rất riêng của sợi mì được làm từ công thức gia truyền đã khiến cho tô mì dù đơn giản nhưng lại cực kỳ ngon Kích thước to quá khổ đã kích thích sự tò mò của thực khách. Bất kỳ ai lần đầu ăn cũng đều thốt lên rằng “Tôi chưa từng ăn một sợi mì nào mà vừa to vừa dài lại ngon đến mức như thế này”. Mì ở đây rất mềm dẻo cảm giác nhai như bánh gạo, thoang thoảng lại có mùi thơm của cá ngừ rất dễ chịu. Ông Katsuko, đầu bếp của nhà hàng này chia sẻ rằng: “Để sợi mì chín đều chúng tôi phải luộc nó khoảng 1 tiếng ở lửa to, nếu sôi ở lửa nhỏ thì sợi mì sẽ trơn, chín quá không còn giữ được độ dai cần thiết nên không ngon”. Thông thường để luộc mì udon chỉ tốn khoảng 10 phút nhưng để từ công đoạn tạo ra sợi mì này cho đến lúc luộc nó là cả một quá trình làm cẩn thận đến từng chi tiết. Được biết, trước đây thông thường 1 tô mì chỉ có 1 sợi nhưng hiện tại để cho thực khách dễ ăn hơn người ta đã cắt sợi mì làm đôi. Nhiều thực khách nói rằng họ đã rất cố gắng để có thể giữ sợi mì trên đũa để ăn một lần. Vì số lượng làm ra có giới hạn nên để chắc chắn mình có thể được thưởng thức thì thực khách nên gọi điện đặt trước.

