Thu nhập khủng nhờ tổ ong ở trong nhà suốt 12 năm

Một đàn ong khổng lồ đã đến làm tổ trong phòng khách của gia đình ông Yongfu Li, ở Quảng Nam, Trung Quốc suốt 12 năm trời. Điều đáng nói là gia đình ông Li bất ngờ có thu nhập khủng nhờ bán mật ong từ tổ ong "trời cho" này. Ông Li cho biết, bầy ong đã đem lại sự may mắn cho gia đình ông nhờ việc thu thập mật ong 3 lần trong năm.Với mỗi lần thu thập khoảng 5kg, gia đình ông Yongfu Li có thể kiếm được 450 USD (hơn 10 triệu đồng) mỗi năm. Mỗi 500 gam mật ong được ông đem bán với giá hơn 340 nghìn đồng Đây là tổ ong khủng trú ngụ dưới mép tủ ở phòng khách. Hàng nghìn chú ong xây tổ mỗi ngày và điều này trở nên rất bình thường trong nhà ông Yongfu Li trong suốt 12 năm qua. Cận cảnh tổ ong khủng. Theo lời kể của chủ nhân của ngôi nhà, đàn ong đến nhà xây tổ vào đúng dịp tổ chức đám cưới nên họ nghĩ rằng đây là điềm lành. Vì vậy, thay vì tìm cách đuổi chúng đi, ông Li quyết định để bầy ong được tự do làm tổ trong phòng khách, cho chúng tự do sinh sôi nảy nở. Nguồn ảnh: Pear Video/Odditycentral.

Một đàn ong khổng lồ đã đến làm tổ trong phòng khách của gia đình ông Yongfu Li, ở Quảng Nam, Trung Quốc suốt 12 năm trời. Điều đáng nói là gia đình ông Li bất ngờ có thu nhập khủng nhờ bán mật ong từ tổ ong "trời cho" này. Ông Li cho biết, bầy ong đã đem lại sự may mắn cho gia đình ông nhờ việc thu thập mật ong 3 lần trong năm.Với mỗi lần thu thập khoảng 5kg, gia đình ông Yongfu Li có thể kiếm được 450 USD (hơn 10 triệu đồng) mỗi năm. Mỗi 500 gam mật ong được ông đem bán với giá hơn 340 nghìn đồng Đây là tổ ong khủng trú ngụ dưới mép tủ ở phòng khách. Hàng nghìn chú ong xây tổ mỗi ngày và điều này trở nên rất bình thường trong nhà ông Yongfu Li trong suốt 12 năm qua. Cận cảnh tổ ong khủng. Theo lời kể của chủ nhân của ngôi nhà, đàn ong đến nhà xây tổ vào đúng dịp tổ chức đám cưới nên họ nghĩ rằng đây là điềm lành. Vì vậy, thay vì tìm cách đuổi chúng đi, ông Li quyết định để bầy ong được tự do làm tổ trong phòng khách, cho chúng tự do sinh sôi nảy nở. Nguồn ảnh: Pear Video/Odditycentral.