Theo chân người dân Tây Bắc đào măng vầu thu tiền triệu

Vào cuối tháng 12 âm lịch, khi những trận mưa xuân rả rích, đất ẩm, trời ấm là thời điểm những búp măng vầu Tây Bắc nhô lên khỏi mặt đất. Ảnh: Tuổi trẻ. Mùa này, không khó để bắt gặp từng nhóm già trẻ, lớn bé rủ nhau lên rừng đào măng vầu. Ảnh: Amthuctaybac. Cứ độ tháng 3, tháng 4 dương lịch, những ngọn măng vầu non từ lòng đất đâm lên là bà con khắp bản lại đeo gùi rủ nhau vào rừng đào măng vầu. Ảnh: Nongnghiepsach. Công việc tìm và đào măng vầu không hề đơn giản. Họ phải vào những bụi rậm, tìm gốc măng và nhìn quanh tìm khe đất nứt, nơi có những đọt măng non còn nằm ủ trong đất. Ảnh: Nongnghiepsach. Theo bà con, những ngọn măng non như thế ăn vừa ngọt vừa thơm. Ảnh: Baodansinh. Đào măng đầu mùa vất vả như đào vàng. Người dân phải lên rừng từ 4-5h sáng, khi trời còn mù mịt sương, giá rét thấm vào da thịt. Ảnh: Baodansinh.Măng vầu tươi có giá bán lẻ 20.000-30.000 đồng/kg. Ảnh: Baobackan. Nhờ vậy, đây là một nguồn thu nhập đáng kể cho bà con. Mỗi người đào măng có khả năng kiếm được khoảng 400.000 - 500.000 đồng, thậm chí cả triệu đồng. Ảnh: Baodansinh. Có gia đình thu về hơn 60 triệu đồng chỉ sau mùa đào măng vầu. Ảnh: Baobackan. Mùa măng vầu 2016, toàn xã Bằng Lãng (Chợ Đồn, Bắc Kan), thu được gần 3 tỷ đồng. Ảnh: Hotdeal84. Video: Người Mông Yên Bái nô nức vào rừng đào măng vầu. Nguồn: Nongnghiepsach.

