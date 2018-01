Thế giới đang nợ nhiều chưa từng thấy

Trên toàn cầu, tỷ lệ nợ so với GDP vào thời điểm quý 3/2017 ở mức khoảng 318%.

Khối nợ của toàn thế giới đã tăng lên mức kỷ lục 233 nghìn tỷ USD trong quý 3 năm ngoái - Viện Tài chính Quốc tế (IIF) cho biết ngày 4/1.

Tuy nhiên, IIF cũng nói rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trên toàn cầu đồng nghĩa với tỷ lệ nợ so với GDP của thế giới đang giảm xuống.

IIF - tổ chức nghiên cứu tài chính có trụ sở ở Washington, Mỹ - nói rằng tổng nợ của thế giới đã tăng thêm 16 nghìn tỷ USD trong 3 quý đầu của năm 2017 so với cuối năm 2016. Trong khi đó, tỷ lệ nợ so với tổng sản phẩm trong nước (GDP) của thế giới đã giảm 4 quý liên tiếp do kinh tế toàn cầu tăng trưởng nhanh hơn tốc độ tăng của nợ.

Con số nợ mà IIF đưa ra bao gồm nợ của hộ gia đình, chính phủ, ngành tài chính và phi tài chính.

Trung Quốc - quốc gia chiếm một tỷ lệ lớn trong số nợ mới phát sinh của các nền kinh tế mới nổi - chứng kiến tốc độ tăng nợ chậm lại. Trong 3 quý đầu năm 2017, nợ của Trung Quốc chỉ tăng thêm 2 điểm phần trăm, lên mức 294% GDP, so với mức tăng trung bình hàng năm 17 điểm phần trăm trong thời gian từ 2012-2016.

Tuy nhiên, IIF cảnh báo về những khoản nợ lớn mà các nền kinh tế mới nổi tới hạn phải trả trong thời gian tới. Theo IIF, các nền kinh tế mới nổi phải trả 1,5 nghìn tỷ USD nợ trái phiếu và các khoản vay khác trong năm 2018.

Trong đó, Trung Quốc, Nga, Hàn Quốc và Brazil là những nền kinh tế mới nổi phải trả nhiều nợ trong năm nay.

Cũng theo báo cáo của IIF, nợ của khu vực tư nhân phi tài chính ở Canada, Pháp, Hồng Kông, Hàn Quốc, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã đạt mức cao chưa từng thấy.

Trên toàn cầu, tỷ lệ nợ so với GDP vào thời điểm quý 3/2017 ở mức khoảng 318%, thấp hơn 3 điểm phần trăm so với mức cao thiết lập vào quý 3/2016.