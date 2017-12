Thai Bev nói gì sau thương vụ gần 5 tỷ USD thâu tóm Sabeco?

Trong thông báo gửi lên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore ngày 19/12, Thailand Beverage (ThaiBev) đề cập chi tiết về thương vụ mua lại cổ phần của Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) và Công ty TNHH Vietnam Beverage (Vietnam Beverage) - công ty thành lập tại Việt Nam để tham gia đấu thầu.

Theo thông tin được đề cập trong hai thông báo gửi đi trước đó của Thai Bev, Vietnam Beverage thuộc sở hữu 100% của Công ty Cổ phần Đầu tư F&B Alliance Việt Nam.

Trong khi đó, F&B Alliance Việt Nam lại được nắm giữ gián tiếp 49% bởi Beer Co. Ltd - công ty bia do ThaiBev sở hữu 100% có trụ sở tại Hồng Kông.

Ngày 18/12, Vietnam Beverage đấu giá thành công hơn 343 triệu cổ phiếu Sabeco, tương đương khoảng 53,59% cổ phần với giá 320.000 USD/cổ phiếu. Tổng giá trị thương vụ là 109.965,6 tỷ đồng, tương đương gần 5 tỷ USD.

Thai Bev cho biết trước khi quyết định tham gia đấu giá với mức giá này, công ty cùng Vietnam Beverage đã nghiên cứu kỹ lịch sử lợi nhuận, tình hình tài chính, kinh nghiệm quản lý của Sabeco cũng như tiềm năng tăng trưởng và triển vọng thị trường đồ uống Việt Nam.

Thai Bev đánh giá Sabeco, với lịch sử hơn 140 năm, sở hữu tài sản hấp dẫn với các thương hiệu nổi tiếng như Saigon Beer và 333 Beer. Sabeco đang nắm giữ thị phần lớn nhất trên thị trường bia Việt Nam. Đây cũng là một trong những hãng bia hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN. Ngoài ra, Thai Bev khẳng định Sabeco là công ty có kết quả kinh doanh tốt với tiềm năng phát triển lớn.

Đánh giá về thị trường bia Việt Nam, Thai Bev cho rằng đây là thị trường hấp dẫn với quy mô lớn nhất ASEAN và lớn thứ 3 tại châu Á, sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Thương vụ thâu tóm sẽ giúp Thai Bev tiếp cận ngay được mạng lưới phân phối rộng lớn tại Việt Nam, nhanh chóng mở rộng địa bàn tại một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á với dân số trẻ, thông báo trên cho biết.

Công ty Thai Bev cũng cho biết thương vụ này nằm trong kế hoạch Tầm nhìn 2020 của công ty, nhằm củng cố vị thế là hãng bia lớn nhất Đông Nam Á.

Ngoài ra, thông qua thương vụ tỷ USD này, Thai Bev muốn phát triển quan hệ dài hạn với đội ngũ lãnh đạo và các cổ đông của Sabeco nhằm chia sẻ kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực nhằm phát triển tại khu vực và trên toàn cầu.

Trong thông báo, Thai Bev cho biết Vietnam Beverage sẽ hoàn tất thanh toán vào tài khoản của Bộ Công thương Việt Nam trước 15h ngày 28/12/2017 (giờ Việt Nam) trừ khi có thỏa thuận khác giữa các bên.

Theo tiết lộ từ Thai Bev, Vietnam Beverage sẽ chi trả toàn bộ cho thương vụ cũng như như chi phí giao dịch liên quan thông qua số vốn hiện tại của công ty này và khoản vay từ Beer Co. Ltd.