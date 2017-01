Táo Nhật khổng lồ: Của hiếm mỗi quả nặng 1 kg

Những ngày cận Tết, nhu cầu mua sắm hoa quả nhập khẩu để làm quà biếu tăng cao. Bên cạnh những loại táo ngoại có tiếng từ trước như táo rockit New Zealand, táo Envy của Mỹ,... thì một số loại táo xuất xứ từ Nhật Bản cũng đồng loạt đổ bộ và gây cơn sốt, nhất là sau khi Việt Nam cho phép chính thức nhập khẩu táo Nhật vào cuối năm 2015. Trong đó, có loại táo Sekai-ichi của Nhật Bản.

Cẩn thận dùng cả hai tay nhấc quả táo to như quả bưởi năm roi, vỏ đỏ au, lấm tấm vàng từ trong túi nilon đặt ra đĩa, chị Huỳnh Thị Hà Loan ở Đinh Bộ Lĩnh (quận 1, TP. HCM) khoe trái táo khổng lồ này chị vừa mua được từ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu trên địa bàn quận.

Quả táo Sekai-ichi có kích thước khủng và hương vị thơm ngon khó cưỡng. Chị Loan kể, năm 2015, khi chồng chị vẫn đang là nghiên cứu sinh tại Nhật, chị sang thăm chồng và đã được nếm loại táo thơm ngọt, vị đậm đà này. Đặc biệt, kích thước của trái táo rất to. Hỏi ra, chị được biết đây là táo Sekai-ichi của Nhật, giá khá đắt đỏ. Về đến Việt Nam, chị ngay lập tức lùng sục khắp các cửa hàng bán hoa quả nhập khẩu để hỏi mua nhưng không có. Hỏi cửa hàng nào chị cũng nhận được cái lắc đầu bảo táo đắt, chưa dám nhập. “Bẵng đi một thời gian, đến cuối tuần trước, khi đi mua cherry biếu mẹ chồng, tôi vô tình nhìn thấy táo được bày bán mà mừng như bắt được vàng, mua liền 2 quả nặng 1,6kg với giá 549.000 đồng/kg”, chị nói. Cửa hàng giới thiệu là hàng nhập khẩu chính ngạch, mất nhiều công sức và thủ tục nên giá mới cao như thế. Hàng về 1 chuyến/tuần với số lượng ít, sợ cận Tết khan hàng nên chị Loan phải đặt trước để kịp biếu bố mẹ hai bên. Cũng là fan cuồng của các loại táo, chị Đặng Thị Thu Phương ở Vũ Ngọc Phan (Đống Đa, Hà Nội) khoe, chị vừa đặt mua được 4kg táo Sekai-ichi từ một cửa hàng nằm trên đường Lý Tự Trọng (quận 1, TP.HCM), hẹn sẽ ship thẳng ra ngoài Hà Nội trước 23 tháng Chạp cho chị kịp cúng ông Công ông Táo. Chị cho hay cũng phải đặt trước khoảng 1 tuần. Táo sekai-ichi thuộc dạng táo có kích cỡ khủng so với các loại táo khác

Trao đổi với PV.VietNamNet, anh Phạm Đức Hùng, chủ một cửa hàng hoa quả nhập khẩu tại đường Huỳnh Văn Bánh (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết, hiện táo Sekai-ichi được nhập về Việt Nam theo cả đường xách tay lẫn chính ngạch.

Anh Bánh cho hay táo Sekai-ichi của Nhật nặng trung bình 4 lạng/trái, chu vi trung bình từ 12-18cm, đã được bán trong siêu thị một thời gian. Nhưng riêng loại khủng nặng từ 6-8 lạng, thậm chí 1kg thì hiếm. Với kích cỡ này, táo Sekai-ichi được xếp vào hàng lớn nhất trong các loại táo.

Để có những trái táo ngon và to khủng như thế này, người trồng phải áp dụng theo phương pháp hoàn toàn thủ công. Cụ thể, các ruộng trồng táo đều được người nông dân trực tiếp tỉ mỉ thụ phấn bằng tay, mỗi quả sau khi thu hoạch được rửa sạch bằng mật ong để luôn giữ được độ tươi mát, tránh bị va đập mạnh dẫn đến dập nát.

“Khách đặt hàng yêu cầu trái càng to càng tốt vì chúng trông rất thích mắt. Tuy nhiên, trái to thế này không nhiều. Tôi phải liên hệ trực tiếp với nhà vườn để chọn lựa kỹ, sau đó đóng gói gửi về Việt Nam. Mỗi tuần một lần, tôi nhập gần 1 tạ táo nhưng chỉ đủ trả hàng cho đơn đặt trước, may ra thì dư 1-2 trái cho khách lẻ. Ai muốn mua lại phải đợi đến lần đặt sau”, anh Hùng cho hay.