Tận mục hổ đồng 70 triệu chỉ dành cho đại gia Hà thành

Tại trung tâm thương mại ở Hà Nội, một gian hàng chuyên bán đồ trang trí Ấn Độ có khá nhiều sản phẩm tinh xảo, bắt mắt. Các đồ vật trang trí chủ yếu là các con vật để bàn. Các con vật đa dang chủng loại như hươu, nai, hổ, voi, ngựa, tê giác, thỏ, thiên nga… Tất cả đều được làm bằng đồng, chạm trổ tinh xảo và được nhấn nhá thêm chút sắc màu ấn tượng. Những con vật có mức giá cao từ 7 triệu đến gần 100 triệu đồng/con. Do hoàn toàn làm từ chất liệu đồng nên những con vật này khá nặng. Với những con vật có kích thước lớn, thì một người lớn cũng khó mà bê nổi. Giá của các con vật trang trí dao động từ 7 triệu cho đến gần 100 triệu đồng/con tùy kích thước. Có mặt tại gian hàng, chị Thu Hà (Cổ Nhuế, Hà Nội) cho biết: “Những đồ vật đến từ Ấn Độ này rất đẹp, mình rất thích, tuy nhiên, với khả năng tài chính của gia đình, dù rất bị thu hút, nhưng tôi không chắc dám mua”. Với những người ít tiền, việc sở hữu những món đồ trang trí tiền triệu quả là không đơn giản. Tuy nhiên, với những gia đình giàu có, việc sở hữu những món đồ này lại … không thành vấn đề. Chia sẻ với phóng viên, anh Long (Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy) cho biết: “Những món đồ đến từ Ấn Độ này rất đẹp và trang nhã, thích hợp để dùng để trang trí cho gian phòng khách. Ấn Độ là đất nước của rất nhiều đồ trang trí đẹp, cầu kỳ, tôi đặc biệt thích”. Anh Long cũng đã mua cho mình một con hổ (theo đúng tuổi của mình) để trang trí nhà dịp tết Đinh Dậu 2017. Ngoài hình con vật, gian hàng còn bán những cây đèn nến, bộ ấm chén được chạm khắc cũng tinh xảo như dát vàng sang trọng, hay những chiếc bình dáng dấp cổ, đậm chất sắc màu của đất nước huyền bí. Mức giá của chúng cũng khá đắt đỏ, từ 8 triệu cho đến 80 triệu đồng. Đặc biệt, những chiếc khăn Ấn Độ cũng được bán tại đây. Những chiếc khăn choàng Cashmere, vốn chuyên chỉ dành cho giới thượng lưu, nên không ngạc nhiên khi chúng được bán với mức giá khá cao so với mặt bằng giá khăn đang bán tại Việt Nam: 3 triệu đồng/chiếc. Chiếc khăn này khá phù hợp để dành tặng cho các sếp nữ, hoặc phu nhân các sếp... Trao đổi với phóng viên, chủ gian hàng – một người Ấn Độ cho biết - sức mua của gian hàng không tốt lắm, tuy nhiên cũng có những khách hàng tiềm năng. Anh cho hay, những mặt hàng này hoàn toàn được nhập khẩu từ Ấn Độ, do người Ấn làm ra.

