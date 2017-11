Tận mắt gạo huyết rồng lạ mắt từ lúa hoang ở Việt Nam

Gạo huyết rồng là một đặc sản của Việt Nam được trồng ở vùng nước mặn lấp xấp. Ảnh: Cooky. Gạo huyết rồng là một loại giống lúa thân cao, cây lúa trung bình chừng 1 mét, có cây cao hơn 1,5 mét. Ảnh: Báo Long An. Có nguồn gốc từ lúa hoang, lúa huyết rồng có sức sống bền bỉ, lấn át cả cỏ dại..Ảnh: Báo Long An. Nhờ vậy, việc sử dụng phân bón, thuốc diệt cỏ và thuốc trừ sâu trong quá trình canh tác lúa huyết rồng giảm tối đa, đem lại sản phẩm nông nghiệp sạch, phù hợp với xu thế tiêu dùng hiện nay. Ảnh: Nhanthuyfood. Giống lúa huyết rồng sinh trưởng trong thời gian dài (6 tháng) và chỉ trồng duy nhất 1 mùa trong năm. Ảnh: Youtube. Gạo huyết rồng có màu đỏ thẫm, bẻ đôi hạt gạo thì màu đỏ vẫn còn. Ảnh: Dacsanviet. Khi nấu, gạo huyết rồng thường lâu chín hơn các loại gạo khác nhưng bù lại cho vị thơm nồng nàn. Ảnh: Baobinhduong. Cơm gạo huyết rồng bùi càng nhai càng có vị ngọt và béo. Ảnh: Tinchiase. Tuy có sức sống dẻo dai nhưng năng suất của giống lúa huyết rồng lại khá thấp, thường chỉ bằng 1/3 so với những giống lúa bình thường khác. Ảnh: Sendo. Do có giá trị dinh dưỡng cao nên gạo huyết rồng thường được dùng làm bột dinh dưỡng cho trẻ em. Ảnh: Kompas.

