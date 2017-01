Tài sản kếch xù của nam diễn viên thu nhập cao nhất Hollywood

Nam diễn viên Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson được tạp chí Forbes xếp hạng nam diễn viên thu nhập cao nhất Hollywood thế giới năm 2016 với thu nhập trong năm nay là 64,5 triệu USD. Khoản thu nhập khủng của nam diễn viên này chủ yếu đến từ việc diễn xuất. Năm nay, The Rock nhận được thù lao hàng triệu USD đến từ phí trả trước cho phim Central Intelligence và Fast 8 cũng như vai diễn Mitch Buchannon trong bộ phim Baywatch sắp tới. Trước đó, anh cũng nhận được khoản cát xê không nhỏ từ một số bộ phim mang về doanh thu đột biến cho các phòng vé như "Fast & Furious 7" (2015): 1,5 tỷ USD, "San Andreas" (2015): 474 triệu USD, “Fast & Furious 6" (2013): 788,7 triệu USD. Bộ phim gần đây nhất của The Rock là Central Intelligence đã thu về 210,3 triệu USD cho các phòng vé trên toàn thế giới. The Rock đã thành lập công ty sản xuất điện ảnh mang tên 7 Bucks Productions với vợ cũ Dany Garcia vào năm 2012. Qua đó, họ đã ra mắt bộ phim "Ballers" và sắp tới sẽ công chiếu bộ phim "Baywatch". Năm 2006, nam diễn viên này cũng thành lập quỹ Dwayne Johnson Rock Foundation, một tổ chức từ thiện thường giúp đỡ những trẻ em bị bệnh nan y. Ngoài thành công với sự nghiệp diễn xuất, The Rock cũng là một tay chơi bất động sản giàu có. Anh sở hữu vài biệt thự triệu đô và theo trang bất động sản Zillow, anh đã bán được khoảng 10 căn nhà trong một thập kỷ qua ở Florida (Mỹ). Trong số những ngôi nhà của The Rock gồm một căn biệt thự 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm ở Southwest Ranches, Florida được mua vào năm 2012 với giá 3,4 triệu USD. Anh chàng diễn viên này đã bán nó một năm sau đó với giá 3 triệu USD. The Rock cũng đã bán một ngôi nhà 6 phòng ngủ ở Hidden Hills, California với giá 4,9 triệu USD trong năm 2012. Gần đây hơn, anh chuyển tới một ngôi nhà 5,5 triệu USD ở Southwest Ranches, Florida. Nam diễn viên này cũng sở hữu một trang trại ở Charlottesville, Virginia (Mỹ). Và cũng giống như hầu hết các ngôi sao điện ảnh khác, The Rock cũng có một căn nhà ở Los Angeles.

Nam diễn viên Hollywood Dwayne “The Rock” Johnson được tạp chí Forbes xếp hạng nam diễn viên thu nhập cao nhất Hollywood thế giới năm 2016 với thu nhập trong năm nay là 64,5 triệu USD. Khoản thu nhập khủng của nam diễn viên này chủ yếu đến từ việc diễn xuất. Năm nay, The Rock nhận được thù lao hàng triệu USD đến từ phí trả trước cho phim Central Intelligence và Fast 8 cũng như vai diễn Mitch Buchannon trong bộ phim Baywatch sắp tới. Trước đó, anh cũng nhận được khoản cát xê không nhỏ từ một số bộ phim mang về doanh thu đột biến cho các phòng vé như "Fast & Furious 7" (2015): 1,5 tỷ USD, "San Andreas" (2015): 474 triệu USD, “Fast & Furious 6" (2013): 788,7 triệu USD. Bộ phim gần đây nhất của The Rock là Central Intelligence đã thu về 210,3 triệu USD cho các phòng vé trên toàn thế giới. The Rock đã thành lập công ty sản xuất điện ảnh mang tên 7 Bucks Productions với vợ cũ Dany Garcia vào năm 2012. Qua đó, họ đã ra mắt bộ phim "Ballers" và sắp tới sẽ công chiếu bộ phim "Baywatch". Năm 2006, nam diễn viên này cũng thành lập quỹ Dwayne Johnson Rock Foundation, một tổ chức từ thiện thường giúp đỡ những trẻ em bị bệnh nan y. Ngoài thành công với sự nghiệp diễn xuất, The Rock cũng là một tay chơi bất động sản giàu có. Anh sở hữu vài biệt thự triệu đô và theo trang bất động sản Zillow, anh đã bán được khoảng 10 căn nhà trong một thập kỷ qua ở Florida (Mỹ). Trong số những ngôi nhà của The Rock gồm một căn biệt thự 5 phòng ngủ, 7 phòng tắm ở Southwest Ranches, Florida được mua vào năm 2012 với giá 3,4 triệu USD. Anh chàng diễn viên này đã bán nó một năm sau đó với giá 3 triệu USD. The Rock cũng đã bán một ngôi nhà 6 phòng ngủ ở Hidden Hills, California với giá 4,9 triệu USD trong năm 2012. Gần đây hơn, anh chuyển tới một ngôi nhà 5,5 triệu USD ở Southwest Ranches, Florida. Nam diễn viên này cũng sở hữu một trang trại ở Charlottesville, Virginia (Mỹ). Và cũng giống như hầu hết các ngôi sao điện ảnh khác, The Rock cũng có một căn nhà ở Los Angeles.