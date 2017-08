Tá hỏa vì xúc xích Vissan có “dị vật” mốc trắng?

Mời độc giả xem clip xúc xích Vissan có dòi và dị vật. Nguồn: Clip trên Facebook Đường Tâm:

Cụ thể, vào ngày 13/8, facebook có nickname Đường Tâm đã đăng tải 3 hình ảnh và một đoạn clip cận cảnh với nội dung cảnh báo: "...Xúc xích Vissan còn nguyên hạn sử dụng đến tháng 10/2017 mua về cho con đây. Từ nay dù các con nghiện món xúc xích nguội của Vissan thì cũng xin cạch thôi”.



Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip được lan truyền rộng rãi trên mạng và thu hút rất nhiều lượt chia sẻ cùng hàng trăm bình luận.

Facebook Đường Tâm đã đăng tải 3 hình ảnh và một đoạn clip cận cảnh với nội dung cảnh báo về xúc xích Vissan kém chất lượng. Ảnh: FBNV.

Theo chia sẻ của anh Đường Tâm, người quay clip xúc xích Vissan bị mốc cho biết, trước đây, gia đình anh Tâm rất thích và thường xuyên sử dụng xúc xích Vissan. Như mọi khi, hôm 13/8, vợ anh Tâm lấy gói xúc xích Vissan (theo thông tin trên bao bì, sản phẩm trên có sản xuất ngày 13/07/2017 và thời hạn sử dụng đến ngày 13/10/2017 kể từ ngày sản xuất) mua tại một siêu thị lớn ở Hà Nội để cho vào bát mỳ tôm cho con ăn. Bóc chiếc xúc xích xong, vợ anh Tâm thấy tay mình hôi nhưng không nghĩ do xúc xích có mùi nên không để ý. Sau đó anh Tâm tiếp tục lấy xúc xích ra bóc thì phát hiện có hiện tượng mốc trắng ở đầu và đặc biệt trong túi ngoài 4 cây xúc xích còn có một cục dị vật mốc trắng, mốc đen.

Cận cảnh chiếc xúc xích Vissan mốc trắng. Ảnh: FBNV.

Ngoài ra bên trong gói xúc xích còn có dị vật mốc trắng, đen khá to. Ảnh: FBNV.

Quá bất ngờ khi sản phẩm của hãng uy tín mà gia đình anh tin dùng lâu nay lại có hiện tượng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm như vậy, vợ chồng anh Tâm đã quay clip để cảnh báo bạn bè.

Ngay sau đó, rất nhiều người tiêu dùng đã lên tiếng cho rằng mình cũng từng là "nạn nhân" của sản phẩm này. “Mình cũng dính chưởng một lần như thế này...khổ thân con trai mình nó thích ăn xúc xích lắm...từ đó mình không bao giờ mua sẵn mà toàn tự làm cho con ăn”, nickname Hoà Đặng nói.

Tương tự, nickname Thiên Nga cho hay: "Từng bị 1 lần. Nôn luôn. Kinh khủng khiếp".

Nhiều người tiêu dùng cũng bức xúc vì chất lượng của xúc xích Vissan. Ảnh chụp màn hình FBNV.

Cũng theo anh Tâm, sau clip cảnh báo người tiêu dùng của anh, một lãnh đạo bên Vissan đã xin gặp anh để tìm hiểu vụ việc. Theo anh Tâm, việc bản thân anh đưa clip lên mục đích để mọi người biết và chia sẻ chứ không phải vì vài thùng quà hay vài chục triệu tiền "bồi thường". Vì vậy, trong quá trình làm việc, do chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cũng như lời xin lỗi từ nhà sản xuất nên anh Tâm bỏ về.

Anh Tâm cho rằng, đã là sản xuất thì không tránh khỏi sơ sót, vấn đề là ở chỗ họ xử lý tình huống với thượng đế của họ thế nào ? Có đưa ra câu trả lời thấu tình đạt lý không ? Có thu hồi kiểm tra lô sản phẩm bị lỗi do sản xuất hay không ?

Cũng theo anh Tâm, ngày 19/8 phía Vissan đã gửi thông báo đã nhận lỗi do phía từ nhà sản xuất: " Việc sản xuất xúc xích tiệt trùng bị lỗi, chúng tôi nhận định do quá trình rủi ro trong sản xuất, khi tiệt trùng ở nhiệt độ cao và áp xuất, cây xúc xích nào đó có thể bị vỡ do mối hàn không đạt yêu cầu làm cho phần ruột bị tuột ra ngoài vỏ sau đó bám vào một vài cây khác và không được loại ra kịp thời khi đóng gói. Qua thời gian tiếp xúc với không khí phần ruột đó bị khô lại dần và phần còn bị ẩm sẽ dẫn đến bị mốc đúng với hiện tượng mà khách hàng chia sẻ".

Sau khi nhận được thông báo anh Tâm đã đồng ý với cách xử lý trên. "Cái mình cần đã đạt được đó là buộc nhà sản xuất phải sửa lỗi do mình gây ra và cũng hy vọng sau "phốt" to như thế này họ sẽ chú ý và nâng cao chất lượng hơn để không bị phốt kế tiếp - không làm mất lòng tin người tiêu dùng 1 lần nữa.", anh Tâm chia sẻ.