Sửng sốt giá những món ăn siêu đắt đỏ chỉ dành cho đại gia

Giá của bữa trưa trên du thuyền Carolyn Aronson trên sông Miami, Ohio, Mỹ, sẽ khiến bạn kinh ngạc khi nó lên tới hơn 10.000 USD. Thực đơn bao gồm những món ăn siêu đắt đỏ là đặc sản của vùng Miami như tôm hùm, hàu, cá hồng và trứng cá muối cũng như rượu sâm-panh Dom Perignon nổi tiếng. (Ảnh: CNBC) Món sô-cô-la nấm giá 1.000 USD được chế biến bởi đầu bếp Frizt Knipschildt. Sô-cô-la tuyệt hảo được nhập từ Ecuador bao bọc loại nấm truffle quý hiếm nhất thế giới. (Ảnh: CNBC) Với mức giá 3.600 USD/450g, các món ăn có nấm truffle thực sự đắt đỏ, chỉ có giới thượng lưu mới có thể thưởng thức (Ảnh: KT) Nấm truffle đen được ví như "viên kim cương đen" trong nghệ thuật ẩm thực (Ảnh: Luxurylaunches) Nấm Matsutake, hay còn gọi là Tùng nhung, được xem là một trong những loại nấm đắt nhất thế giới (Ảnh: KT) Món ăn này đắt đỏ như vậy mà nguồn cung vẫn không đủ cầu do độ khan hiếm của nó (Ảnh: KT) Thực khách tới Serendipity nổi tiếng của New York thường lựa chọn món kem sô-cô-la nổi tiếng. Nhưng những người giàu có có thể thưởng thức món kem đặc biệt và đắt giá hơn rất nhiều. Một phần kem Opulent Sundae có giá tới 1.000 USD (Ảnh: CNBC) Chiếc bánh kem đặc biệt này có giá 25.000 USD, được trang trí bằng vàng lá và kim cương (Ảnh: Therichest). Món omelet đắt giá nhất thế giới có giá tới 1.000USD được phục vụ tại khách sạn Le Parker Meridien, Manhattan. Món ăn được đặt tên là Zillion Dollar Lobster Frittata được làm loại trứng cá muối cao cấp nhất, 6 quả trứng tươi, hàu, khoai tây và dĩ nhiên là rất nhiều tôm hùm. (Ảnh: CNBC) Món trứng cá Almas Caviar của Iran có giá 34.500 USD (Ảnh: Therichest) Ở nhà hàng The Venetian Las Vegas, món bánh cupcake này là phần đặc biệt nhất của thực đơn bí mật. Được làm từ nguyên liệu sô-cô-la của Venezuelan với giá 100 USD/kg, trang trí bởi những lá vàng 24k và trứng cá muối vàng và các mảnh đường trang trí tinh tế. Giá cho mỗi phần bánh là 750 USD. Bánh được dùng kèm rượu Cognac với giá 2.500 USD/chai. (Ảnh: CNBC). Món bít tết bò Wagyu ở Anh có giá 15.900 USD. Mỗi lát mỏng thịt bò Wagyu có giá 1.990 USD (Ảnh: Therichest)

Giá của bữa trưa trên du thuyền Carolyn Aronson trên sông Miami, Ohio, Mỹ, sẽ khiến bạn kinh ngạc khi nó lên tới hơn 10.000 USD. Thực đơn bao gồm những món ăn siêu đắt đỏ là đặc sản của vùng Miami như tôm hùm, hàu, cá hồng và trứng cá muối cũng như rượu sâm-panh Dom Perignon nổi tiếng. (Ảnh: CNBC) Món sô-cô-la nấm giá 1.000 USD được chế biến bởi đầu bếp Frizt Knipschildt. Sô-cô-la tuyệt hảo được nhập từ Ecuador bao bọc loại nấm truffle quý hiếm nhất thế giới. (Ảnh: CNBC) Với mức giá 3.600 USD/450g, các món ăn có nấm truffle thực sự đắt đỏ, chỉ có giới thượng lưu mới có thể thưởng thức (Ảnh: KT) Nấm truffle đen được ví như "viên kim cương đen" trong nghệ thuật ẩm thực (Ảnh: Luxurylaunches) Nấm Matsutake, hay còn gọi là Tùng nhung, được xem là một trong những loại nấm đắt nhất thế giới (Ảnh: KT) Món ăn này đắt đỏ như vậy mà nguồn cung vẫn không đủ cầu do độ khan hiếm của nó (Ảnh: KT) Thực khách tới Serendipity nổi tiếng của New York thường lựa chọn món kem sô-cô-la nổi tiếng . Nhưng những người giàu có có thể thưởng thức món kem đặc biệt và đắt giá hơn rất nhiều. Một phần kem Opulent Sundae có giá tới 1.000 USD (Ảnh: CNBC) Chiếc bánh kem đặc biệt này có giá 25.000 USD, được trang trí bằng vàng lá và kim cương (Ảnh: Therichest). Món omelet đắt giá nhất thế giới có giá tới 1.000USD được phục vụ tại khách sạn Le Parker Meridien, Manhattan. Món ăn được đặt tên là Zillion Dollar Lobster Frittata được làm loại trứng cá muối cao cấp nhất, 6 quả trứng tươi, hàu, khoai tây và dĩ nhiên là rất nhiều tôm hùm. (Ảnh: CNBC) Món trứng cá Almas Caviar của Iran có giá 34.500 USD (Ảnh: Therichest) Ở nhà hàng The Venetian Las Vegas, món bánh cupcake này là phần đặc biệt nhất của thực đơn bí mật. Được làm từ nguyên liệu sô-cô-la của Venezuelan với giá 100 USD/kg, trang trí bởi những lá vàng 24k và trứng cá muối vàng và các mảnh đường trang trí tinh tế. Giá cho mỗi phần bánh là 750 USD. Bánh được dùng kèm rượu Cognac với giá 2.500 USD/chai. (Ảnh: CNBC). Món bít tết bò Wagyu ở Anh có giá 15.900 USD. Mỗi lát mỏng thịt bò Wagyu có giá 1.990 USD (Ảnh: Therichest)