Sự thật bất ngờ khúc chuối Việt Nam giá 300.000 đồng ở Nhật

Trên mạng xã hội vài ngày qua đang lan truyền hình ảnh một khúc chuối có đường kính khoảng 10cm, nằm gọn trong lòng baàn tay được bày bán tại một siêu thị Nhật Bản với giá bán lên tới 1.400 yên, tương đương 280.000 đồng.

Khúc chuối giá 300.000 đồng tại Nhật.

Rất nhiều độc giả thắc mắc, phải chăng, khúc chuối đó được "dát vàng" nên mới có giá bán cao ngất ngưởng như thế?. Bởi lẽ, tại Việt Nam, những khúc chuối như vậy vứt đi không hết và thông thường chỉ dành cho... lợn ăn.

Trao đổi với PV báo điện tử VTC News, anh Đỗ Tuấn Nam, một du học sinh Việt Nam đang sinh sống và học tập tại thành phố Osaka cho biết, những khúc chuối có giá 1.400 yên Nhật rất hiếm gặp tại các siêu thị: "Tôi không rõ hình ảnh khúc chuối giá 1.400 yên được chụp ở đâu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một siêu thị nào tại Osaka bán nó cả".

Tuy nhiên, anh Tuấn Nam cho biết, Nhật Bản là một quốc gia nhập khẩu chuối, 95% lượng chuối được tiêu thụ hàng năm tại Nhật được nhập từ các nước Đông Nam Á, chủ yếu từ Philippines: "Nhật Bản là nước ôn đới, chỉ có một số tỉnh miền Nam như Okinawa có khí hậu nóng ẩm mới trồng được chuối, sản lượng cũng không nhiều nên giá chuối tại Nhật rất đắt".

Ngoài ra, anh Nam nhận định, mức sống tại Nhật Bản rất cao, chi phí sinh hoạt đắt đỏ nên giá chuối tại Nhật có giá ngất ngưởng là điều đương nhiên: "Chuối là sản phẩm nhiệt đới được nhập khẩu vào Nhật nên chi phí, giá thành của nó hiển nhiên là đắt. Ví dụ, ở Việt Nam, một nước xuất khẩu chuối, một nải chuối có giá 10.000 đồng - 20.000 đồng, nhưng tại Nhật, giá một nải chuối có thể lên tới 500.000 đồng (tương đương 3.000 yên Nhật)".

Theo khảo sát của PV báo điện tử VTC News tại một số hệ thống bán lẻ online tại Nhật, giá một nải chuối nhập khẩu tại đây có thể lên tới 1.500 - 4.000 yên, tương đương khoảng 300.000 - 800.000 đồng.

Anh Ito Kobayashi, một người Nhật gốc Việt cho biết, người Nhật rất ít khỉ sử dụng bắp chuối trong ẩm thực: "Tôi không rõ khúc chuối được bán tại siêu thị Nhật được sử dụng với mục đích gì. Bởi lẽ, người Nhật không ăn bắp chuối, nhưng có thể ở một khu vực nào đó hoặc ở một số nhà hàng sử dụng nó như một đặc sản".

Không chỉ quả, thân chuối mà trước đó, cộng đồng mạng cũng không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh lá chuối được rao bán trên trang Amazon Nhật Bản với giá gần 500.000 đồng/lá.

Không chỉ quả, thân chuối mà trước đó, cộng đồng mạng cũng không khỏi ngạc nhiên khi hình ảnh lá chuối được rao bán trên trang Amazon Nhật Bản với giá gần 500.000 đồng/lá, trong khi lá chuối ở Việt Nam nơi nào bán giá cao nhất cũng chỉ 10.000-15.000 đồng, thậm chí chỉ 4.000-5.000 đồng/kg.