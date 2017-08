Soi tài sản khủng của ông “trùm” muốn xây sân bay Long Thành

Mới đây, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Tập đoàn Geleximco) đã có kiến nghị Thủ tướng, Bộ GTVT về việc hợp tác với doanh nghiệp Trung Quốc xây dựng sân bay Long Thành trong 3-5 năm theo hình thức đối tác công tư (PPP). Ảnh: báo Đầu tư. Tập đoàn Geleximco là doanh nghiệp của đại gia Vũ Văn Tiền (biệt danh Tiền "còi" - sinh năm1959, quê ở Tiền Hải, Thái Bình) - người được cho là tỷ phú USD giấu mặt. Ảnh: báo Đầu tư. Hiện, ông Tiền là “sếp” của nhiều công ty “khủng”: Chủ tịch HĐQT CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco), Chủ tịch HĐQT Ngân hàng An Bình (ABBank), Chủ tịch HĐQT CTCP Xi măng Thăng Long, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), Chủ tịch HĐQT CTCP An Hòa, Phó Chủ tịch CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC Group). Ảnh: báo Đầu tư. Hoạt động kinh doanh của ông Vũ Văn Tiền gắn liền với Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội – Geleximco. Doanh nghiệp tư nhân này được thành lập năm 1993 với số vốn điều lệ ban đầu chỉ 2,5 tỷ đồng. Ảnh: Internet. Sau 23 năm, vốn của công ty đã tăng tới 2.400 lần, đạt 6.000 tỷ đồng, với độ ngũ cán bộ, công nhân viên lên tới 6.000 người, sở hữu 30 công ty con và công ty liên kết hoạt động trên cả nước. Ảnh: Internet. Bốn lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ; Hạ tầng – Bất động sản; Tài chính – Ngân hàng với việc góp vốn đầu tư vào Ngân hàng An Bình (ABBank), Chứng khoán An Bình (ABS), Bảo hiểm Hàng Không… Ảnh: Zing. Trong lĩnh vực địa ốc, ông chủ Tập đoàn Geleximco Vũ Văn Tiền nổi lên như một tỷ phú đô la với hàng loạt dự án BĐS đình đám như Khu đô thị Geleximco – Lê Trọng Tấn, dự án Thành phố giao lưu Geleximco có vị trí đắc địa tại địa chỉ số 234 đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội)… Ảnh phối cảnh dự án Thành phố Giao lưu: Internet. Theo giới thiệu của Geleximco, tập đoàn này còn đang là chủ đầu tư nhiều dự án BĐS lớn khác như Dầu Khí –Geleximco tại Hoài Đức 192ha, tổng mức đầu tư 10.322 tỷ đồng; KĐT Đồng Trúc Ngọc Liệp tại Quốc Oai 250ha; KĐT Phú Mãn 461ha, tổng mức đầu tư 6.465 tỷ; KĐT sinh thái Đảo Vạn Cảnh tại Hạ Long… Ảnh: Internet. Trong mảng tài chính ngân hàng và bất động sản, Geleximco gắn liền với thương hiệu “An Bình”, trong đó, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) là cái tên nổi bật nhất. Trải qua 20 năm hoạt động, ABBank đã đưa vốn điều lệ từ 1 tỷ đồng lên gần 5.320 tỷ đồng. Hiện nhóm Geleximco đang nắm khoảng gần 16% vốn điều lệ ngân hàng, ông Vũ Văn Tiền - Chủ tịch HĐQT Geleximco cũng đang giữ vị trí quyền lực nhất tại ngân hàng này. Ảnh: Vietnamnet. Ngoài ABBank, một số các thành viên khác của Geleximco cũng mang thương hiệu này bao gồm CTCP Ngôi sao An Bình (ABSC), CTCP Tập đoàn Đầu tư Tài chính An Bình (ABFG), CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán An Bình, CTCP Chứng khoán An Bình (ABS), CTCP Bất động sản An Bình (ABLand). Ảnh: ABBank. Trong lĩnh vực công nghệ, Geleximco hiện đang nắm gần 14% cổ phần CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC, ông Vũ Văn Tiền cũng đang giữ ghế Phó Chủ tịch HĐQT công ty này. Ngoài ra, ông Tiền cũng dành nhiều tâm sức cho các dự án công nghiệp lớn như xi măng, giấy, nhiệt điện. Ảnh: CMC Corporation. Có thể nói rằng ông Tiền là một trong những doanh nhân kinh doanh đa ngành nhất Việt Nam với các lĩnh vực tham gia đầu tư đều có quy mô từ vài nghìn lên đến vài chục nghìn tỷ đồng. Ảnh: Người nổi tiếng. Mặc dù là người giàu có nhưng doanh nhân Vũ Văn Tiền được giới doanh nhân đánh giá là có cuộc sống giản dị, không siêu xe, không những bữa tiệc đình đám. Khác với những đại gia thích khoe siêu xe, hàng hiệu, ông Tiền chỉ sở hữu chiếc xe Toyota Yaris giá khoảng 700 triệu đồng. Ảnh: TheBusiness.vn.

