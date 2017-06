Soi những lần bầu Đức kinh doanh "trái tay"

Từ một nhà máy chế biến gỗ có trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai, bầu Đức đã đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên thành công ty lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Techz. Cách đây nhiều năm, bầu Đức đã bắt đầu trồng cao su. Cụ thể Hoàng Anh Gia Lai từng sở hưu 51.000 ha đất trồng cây cao su tại Đắc Lắc, Gia Lai và hai nước bạn Lào, Campuchia. Ảnh: VTC. Cây cao su được ông chủ Hoàng Anh Gia Lai dồn nhiều công sức. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận từ mảng cao su đang giảm mạnh. Năm 2016, doanh thu mủ cao su đạt 114 tỷ đồng, chiếm 2,39% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 42% so với năm 2015. Ảnh: Blogspot. Bên cạnh cao su, quỹ đất của Hoàng Anh Gia Lai còn trồng thêm cọ dầu và mía đường. Dù vậy, do những khó khăn về kinh tế, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành các công việc để chuyển nhượng cổ phần trong công ty CP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào). Ảnh: Zing. Ngoài ra, bầu Đức còn kinh doanh bò sữa - mảng kinh doanh đem lại nguồn tiền lớn cho Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2016, doanh thu ngành bò đạt 3.469 tỷ đồng, chiếm 72,63% trong cơ cấu tổng doanh thu. Ảnh: Dân Việt. Thủy điện cũng từng là một trong những lĩnh vực đầu tư được kỳ vọng hút tiền cho Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Tuy nhiên, chi phí đầu tư quá cao đã khiến Hoàng Anh Gia Lai thua lỗ. Tính đến tháng 7/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã rao bán 6 dự án thủy điện. Ảnh: Dân Việt. Tương tự thủy điện, khoáng sản là một trong những dự án thua lỗ của bầu Đức. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định xóa bỏ mảng khai thác khoáng sản đã từng được kỳ vọng rất nhiều. Ảnh: Giaoduc. Cùng với đó, bầu Đức cũng dành rất nhiều tiền đầu tư vào bóng đá. Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ảnh: Thethao24/7. Năm 2002, ông trở nên nổi tiếng vì bỏ ra nhiều tiền đưa chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak về đội bóng của mình. Nhờ đó đội bóng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ hạng nhất trở thành đội bóng đá 2 lần vô địch V-League và thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: Thegioigiadinh. Mới đây, công ty của bầu Đức cho biết sẽ mở ra một hướng đi mới giúp công ty đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng quỹ đất trồng chanh dây và các loại cây ăn quả khác. Ảnh minh họa: Dân Việt. Hoàng Anh Gia Lai dự tính thu hoạch 56.250 tấn chanh dây, mang lại doanh thu 1.050 tỷ đồng chỉ sau một năm triển khai. Quả chanh dây tươi xuất khẩu và ruột chanh dây dùng làm nguyên liệu để cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát. Ảnh minh hạo: Hatgiongso1. Ngoài ra, công ty Hoàng Anh Gia Lai còn tận dụng đất trồng thanh long, chuối... Trong năm 2017, công ty dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long, mang lại doanh thu 680 tỉ đồng và thu hoạch 50.000 tấn chuối, mang lại doanh thu 843 tỉ đồng. Ảnh: Vietq.

Từ một nhà máy chế biến gỗ có trụ sở tại TP Pleiku, Gia Lai, bầu Đức đã đưa Hoàng Anh Gia Lai vươn lên thành công ty lớn kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Ảnh: Techz. Cách đây nhiều năm, bầu Đức đã bắt đầu trồng cao su. Cụ thể Hoàng Anh Gia Lai từng sở hưu 51.000 ha đất trồng cây cao su tại Đắc Lắc, Gia Lai và hai nước bạn Lào, Campuchia. Ảnh: VTC. Cây cao su được ông chủ Hoàng Anh Gia Lai dồn nhiều công sức. Tuy nhiên, doanh thu và lợi nhuận từ mảng cao su đang giảm mạnh. Năm 2016, doanh thu mủ cao su đạt 114 tỷ đồng, chiếm 2,39% trong cơ cấu tổng doanh thu và giảm 42% so với năm 2015. Ảnh: Blogspot. Bên cạnh cao su, quỹ đất của Hoàng Anh Gia Lai còn trồng thêm cọ dầu và mía đường. Dù vậy, do những khó khăn về kinh tế, Hoàng Anh Gia Lai đã tiến hành các công việc để chuyển nhượng cổ phần trong công ty CP Mía đường Hoàng Anh Gia Lai và Công ty TNHH Mía đường Hoàng Anh Attapeu (Lào). Ảnh: Zing. Ngoài ra, bầu Đức còn kinh doanh bò sữa - mảng kinh doanh đem lại nguồn tiền lớn cho Hoàng Anh Gia Lai. Năm 2016, doanh thu ngành bò đạt 3.469 tỷ đồng, chiếm 72,63% trong cơ cấu tổng doanh thu. Ảnh: Dân Việt. Thủy điện cũng từng là một trong những lĩnh vực đầu tư được kỳ vọng hút tiền cho Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức. Tuy nhiên, chi phí đầu tư quá cao đã khiến Hoàng Anh Gia Lai thua lỗ. Tính đến tháng 7/2013, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã rao bán 6 dự án thủy điện. Ảnh: Dân Việt. Tương tự thủy điện, khoáng sản là một trong những dự án thua lỗ của bầu Đức. Do đó, Hoàng Anh Gia Lai đã quyết định xóa bỏ mảng khai thác khoáng sản đã từng được kỳ vọng rất nhiều. Ảnh: Giaoduc. Cùng với đó, bầu Đức cũng dành rất nhiều tiền đầu tư vào bóng đá. Từ năm 2001, ông bỏ ra mỗi năm hơn 10 tỷ đồng đầu tư cho bóng đá. Ảnh: Thethao24/7. Năm 2002, ông trở nên nổi tiếng vì bỏ ra nhiều tiền đưa chân sút số một Đông Nam Á Kiatisak về đội bóng của mình. Nhờ đó đội bóng Câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai từ chỗ hạng nhất trở thành đội bóng đá 2 lần vô địch V-League và thương hiệu Hoàng Anh Gia Lai trở nên nổi tiếng trong và ngoài nước. Ảnh: Thegioigiadinh. Mới đây, công ty của bầu Đức cho biết sẽ mở ra một hướng đi mới giúp công ty đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng quỹ đất trồng chanh dây và các loại cây ăn quả khác. Ảnh minh họa: Dân Việt. Hoàng Anh Gia Lai dự tính thu hoạch 56.250 tấn chanh dây, mang lại doanh thu 1.050 tỷ đồng chỉ sau một năm triển khai. Quả chanh dây tươi xuất khẩu và ruột chanh dây dùng làm nguyên liệu để cung cấp cho các doanh nghiệp sản xuất nước giải khát. Ảnh minh hạo: Hatgiongso1. Ngoài ra, công ty Hoàng Anh Gia Lai còn tận dụng đất trồng thanh long, chuối... Trong năm 2017, công ty dự kiến thu hoạch 17.000 tấn thanh long, mang lại doanh thu 680 tỉ đồng và thu hoạch 50.000 tấn chuối, mang lại doanh thu 843 tỉ đồng. Ảnh: Vietq.