Soi khối tài sản khủng của đại gia Dương Công Minh

Đại gia Dương Công Minh với câu nói nổi tiếng. Ảnh: Lao động.

Tuy nhiên, khối tài sản của ông chủ Tập đoàn Him Lam trải dài khắp đất nước thì không phải ai cũng biết. Vị doanh nhân này từng “gây bão” bởi câu nói trứ danh: Cuộc đời tôi không có thất bại. Tôi chỉ toàn thấy thành công may mắn trong cuộc đời.

Vị doanh nhân 55 tuổi gốc Bắc Ninh này từ lâu được biết đến với biệt danh “Minh Him Lam” nhưng trước đó từng có biệt danh “Minh Xoài”. Cái tên này bắt nguồn từ việc ông Dương Công Minh kinh doanh xoài xuất khẩu sang Trung Quốc trong những năm đầu thập niên 1990. Trong một phi vụ thua lỗ, ông Minh đã phải bán nhà để trả nợ. Tuy nhiên, chính trong lúc lo thủ tục giấy tờ bán nhà ông Minh đã nhận thấy những cơ hội làm giàu từ BĐS. Những ý tưởng lúc đó về sau đã hình thành nên Cty CP Him Lam – Him Lam Group, một trong những tập đoàn phát triển BĐS lớn nhất Việt Nam cho đến hiện nay.

Nắm trong tay nhiều BĐS khủng

Thành lập từ năm 1994, theo công bố từ Him Lam, hiện Cty đã đầu tư và xây dựng trên 70 dự án nhà ở, khu du lịch và khu đô thị mới; tập trung chủ yếu tại khu vực phía Nam. Một trong những dự án “để đời” mà Him Lam đã thực hiện là khu đô thị mới Him Lam Tân Hưng tại Phường Tân Hưng, Quận 7 với quy mô gần 60ha. Trong thời gian gần đây, Cty bắt tay vào triển khai một loạt dự án mới như Him Lam Riverside, Him Lam Chợ Lớn, Him Lam Phú Đông…

Trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, hệ thống Him Lam hiện sở hữu 2 sân golf có vị trí đắc địa ngay gần trung tâm là Sân golf Long Biên và sân golf Tân Sơn Nhất do Cty CP Đầu tư Long Biên trực tiếp triển khai. Vào đầu tháng 5.2016, Him Lam đã khởi công 2 dự án khu du lịch – nghỉ dưỡng cao cấp có tổng mức đầu tư 5.000 tỉ đồng, quy mô 50ha tại đảo Hòn Dấu tại quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng.

Đầu tư mạnh mẽ ở Hà Nội

Những dự án mà Him Lam triển khai và đưa vào khai thác kinh doanh phần lớn ở TP.HCM. Ngược lại, dù có nhiều động thái trong việc thâu tóm quỹ đất lớn tại Hà Nội những năm gần đây, nhưng đến nay hầu hết các dự án mà Him Lam lên kế hoạch tại Hà Nội vẫn “im hơi lặng tiếng”. Chủ yếu hiện đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục pháp lý đầu tư. Chẳng hạn, Him Lam đã được Hà Nội phê duyệt dự án BT nút giao thông Long Biên với tổng mức đầu tư 2.874 tỉ đồng, đổi lại Cty được tạo điều kiện khai thác quỹ đất 20ha ở Dương Xá (Gia Lâm) và 320ha đất tại các phường Long Biên và Cực Khôi thuộc quận Long Biên, và 135ha đất bãi sông Hồng.

Như vậy, tổng quỹ đất phát triển đô thị của Him Lam ở khu vực này khoảng 475ha, gấp gần 2 lần tổng quỹ đất mà Him Lam đã và đang triển khai ở 30 dự án.

Nhiều dự án BĐS khác mà tập đoàn Him Lam cũng đã và có kế hoạch triển khai đầu tư tại Hà Nội. Trong đó phải kể tới trung tâm tài chính Him Lam trên phố Tôn Đản, Hoàn Kiếm, HN có diện tích 3.500m2, tuy nhiên, dự án này đã được Him Lam chuyển nhượng lại cho ThaiGroup.

Ngoài ra, Tập đoàn này còn đầu tư hàng loạt dự án khác như, dự án Galaxy 2 hợp tác với TSQ Việt Nam triển khai đầu tư có quy mô 6,67ha nằm trên trục đường Lê Văn Lương kéo dài thuộc quận Hà Đông; Dự án khu đỗ xe, văn phòng, thương mại dịch vụ, nhà ở cho thuê tại phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) quy mô 24.188m2, với tổng mức đầu tư 5000 tỉ đồng.