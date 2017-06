Sở hữu gà nghìn đô, trai trẻ chiều hơn người yêu

Chia sẻ thông tin về con gà Đông Tảo quý của mình, Quý cho hay: “Tôi không dám khẳng định con gà mái này là đẹp nhất, nhưng để tìm được con thứ 2 chắc sẽ vô cùng khó. Nhờ nó mà các năm vừa qua, trại gà của tôi đã nhân giống được ra được khá nhiều gà giống thuần chủng có chân khủng không thua kém gì gà ở các trại gà khác tại “thủ phủ” gà Đông Tảo (Hưng Yên)”. Con gà sư tử của anh Quý có đôi chân to, vảy thịt đẹp đỏ tươi rất đẹp. “Do là giống gà quý nên tôi chăm sóc nó rất cẩn thận, nhiều lúc còn cưng, chiều mê nó hơn cả người yêu” – anh Quý chia sẻ với phóng viên. Anh Mạnh Quân, một chủ gà Đông Tảo ở huyện Khoái Châu (Hưng Yên) cho biết, Đông Tảo là một giống gà quý hiếm từng một thời cung tiến cho vua, chúa. Bởi thế mà giống gà này có giá bán rất cao, nhất là các con gà trồng, mái Đông Tảo thuần chủng trưởng thành chân khủng, đẹp mã có giá cao lên đến hàng chục triệu đồng là chuyện bình thường. “Một con gà Đông Tảo tiến vua đẹp thuần chủng phải có những đặc điểm như thân cao to, trường gà, đầu công, tai tích cân, mào múi chanh hoặc mào sít, mặt sư tử, mỏ ngắn và dày, chân tròn vảy thịt đỏ tươi, đế cụm to dày…” – anh Quý chia sẻ. Để chăm gà các con gà tiến vua có chân, lông đẹp, anh Quý thường xuyên phải rửa chân… ... chải, vuốt lông cho gà. Các con gà giống được nhân ra từ gà bố, mẹ Đông Tảo thuần chủng tại trại gà Đức Quý luôn rất đẹp. Chia sẻ với phóng viên, anh Quý cho biết, với diện tích trại rộng hàng trăm m2, hiện gia đình anh đang nuôi trên 300 con gà Đông Tảo, gồm gà giống và gà bố mẹ. “Trung bình mỗi năm tôi xuất bán cho khách khắp cả nước với số lượng lên đến cả nghìn con, trong đó có nhiều con trị giá trên 10 triệu đồng/con” – anh Quý tiết lộ.

