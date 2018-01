"Siêu phẩm" mai chiếu thủy mang tài lộc cho đại gia trên đất võ

Ông Bùi Thành Long (66 tuổi, trú xã Nhơn An, thị xã An Nhơn, Bình Định) – Chủ nhân gốc mai chiếu thủy, cho biết: “Đây là loại mai chiếu thủy lá kim được trồng rất ít tại Bình Định. Cây này có độ tuổi hơn 20 năm và đang bán giá 20 triệu đồng. Cách đây vài năm, có người đã trả 16 triệu nhưng tôi chưa muốn bán”. Theo ông Long, mai chiếu thủy được ông tạo dáng huyền (hay còn gọi là dáng bay), ra hoa quanh năm, có màu trắng và rất thơm. Mai chiếu thủy là cây thân gỗ có những nhánh dài mảnh, có lông mềm. Lá hình trái xoan - ngọn giáo, thuôn, hình dải, nhọn ở chóp có góc ở gốc, hai mặt lá khác màu, hầu như không có cuống. Mai chiếu thủy có hoa 5 cánh, màu trắng, mùi thơm, mọc trên một cọng dài kết thành chùm, khi nở luôn luôn nhìn xuống mặt đất, nên gọi là chiếu thổ, chiếu thủy. Ông Long cho rằng, so với mai vàng thường thấy ở “thủ phủ” làng mai Bình Định, điều khác biệt là hoa mai chiếu thủy có màu trắng, ra hoa quanh năm và không cần lặt lá. Gốc mai sần sùi. “Bên cạnh đó, mai chiếu thủy rất ít bệnh tật, dễ chăm sóc hơn mai vàng. Đặc biệt, mai chiếu thủy mang ý nghĩa phồn vinh, thịnh vượng và tài lộc cho người chơi, loại mai này rất chuộng cho giới đại gia”, ông Long cho hay.

