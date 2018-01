Sếp bất động sản tiết lộ chuyện thưởng Tết... rất đặc biệt

Trao đổi với PV Infonet, ông Nguyễn Vũ Cao, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Vạn Khang Phát cho hay: Thưởng Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 đã được Công ty treo thưởng nhiều mức hấp dẫn hơn năm trước nhằm khích lệ những nhân viên có nhiều đóng góp và đạt kết quả kinh doanh tốt.

Nếu như năm ngoái, nhiều doanh nghiệp bất động sản thưởng xe ô tô hay vài tháng lương cho nhân viên thì năm nay đã có một số doanh nghiệp có tiết lộ về thưởng Tết Nguyên đán 2018 khá đặc biệt.

thưởng Tết Nguyên đán 2018

Cụ thể, đối với lãnh đạo xuất sắc toàn hệ thống sẽ được thưởng một chiếc ô tô Mercedes e300, trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Đối với những nhân viên kinh doanh có kết quả kinh doanh tốt nhất công ty sẽ được thưởng một chuyến du lịch châu Âu, trị giá khoảng 80 triệu đồng. Với nhân viên kinh doanh có kết quả về thứ nhì sẽ được thưởng một chuyến du lịch Singapore, trị giá khoảng 30 triệu đồng.

Còn với các nhân viên ở bộ phận khác Công ty sẽ thưởng tháng lương thứ 13 kèm theo quà Tết.

Tại tập đoàn Cengroup, thưởng Tết năm ngoái của Tập đoàn Cengroup dành cho những nhân viên xuất sắc là 11 chiếc ô tô hạng sang, trị giá mỗi chiếc từ 1-2 tỷ đồng thì năm nay đơn vị này lại có mức thưởng khác.

Dù không tiết lộ cụ thể, nhưng ông Phạm Thanh Hưng, Phó Chủ tịch CenGroup cho biết, doanh nghiệp sẽ chi hàng chục tỷ đồng để thưởng Tết cho nhân viên. Thế nhưng, thay vì thưởng bằng tiền và hiện vật như năm ngoái thì Cengroup sẽ thưởng bằng cổ phiếu dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Tại Công ty Cổ phần Bất động sản Hải Phát, mặc dù vị Tổng giám đốc Vũ Kim Giang cho biết, thời điểm hiện tại công ty chưa chốt mức thưởng Tết cụ thể cho nhân viên; nhưng năm vừa qua DN có rất nhiều dự án thành công, việc mở rộng quy mô hoạt động đã bước đầu gặt hái được những kết quả. Do vậy, mức thưởng Tết năm nay của Hải Phát chắc chắn sẽ không thấp hơn năm ngoái.

Theo chia sẻ của vị Tổng giám đốc Hải Phát Land với PV Infonet từ năm trước thì đơn vị này đã có mức thưởng cao, chính sách đặc biệt riêng đối với những nhân viên bán hàng xuất sắc; còn với những nhân viên hoàn thành nhiệm vụ ở những mức độ khác nhau sẽ được thưởng theo tháng lương, từ 1-5 tháng lương, tùy vị trí công việc. Những người được nhận từ 3-5 tháng lương là những người phải có thành tích tương đối, còn đa phần được thưởng 1-2 tháng lương.

Theo quan sát, với các đơn vị phân phối bất động sản hay các sàn giao dịch bất động sản thì mỗi nhân viên môi giới có thể được nhận mức thưởng lên đến cả trăm triệu đồng. Bởi lẽ, khoản hoa hồng hàng tháng thường không được các sàn chi trả hết mà tích lại một ít đến cuối năm, nhân viên sẽ được lĩnh thêm khoản tiền này vào dịp cuối năm.

Chẳng hạn như ở Công ty Đất Xanh miền Bắc, mức thưởng Tết năm nay khoảng từ 2 - 5 tháng lương. Nhiều sàn giao dịch khác cũng có mức thưởng từ 1-3 tháng lương. Đa số các sàn đều căn cứ vào doanh thu của công ty và doanh số của nhân viên để chốt mức thưởng tết hợp lý nhất.

Mới đây, khảo sát tình hình lương, thưởng năm 2017 trên 592 công ty trong 16 ngành nghề của Công ty Tư vấn nhân sự Talentnet và Mercer cho thấy, tỷ lệ tăng lương năm 2017 và dự kiến năm 2018 của các công ty Việt Nam sẽ cao hơn mức tăng của lạm phát.

Theo đó, tỷ lệ thưởng ở các công ty Việt Nam so với lương cơ bản là 22,1%. Tỷ lệ này ở các công ty nước ngoài thấp hơn, là 16,6%. Các ngành trong lĩnh vực nông nghiệp, ngân hàng, tài chính có mức thưởng tăng nhẹ so với các ngành khác; lần lượt là 22,1%; 20,7% và 20,7%. Các công ty lớn ở Việt Nam tiếp tục có mức thưởng cao hơn so với các công ty nước ngoài. 3 ngành có tỷ lệ thưởng thấp nhất là bán lẻ, kho vận và giáo dục.

Đối với bất động sản, dịch vụ du lịch… là những ngành tăng trưởng tốt nên có nhiều kỳ vọng sẽ có đột biến về thưởng Tết.