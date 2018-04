Sắp đẻ đến nơi vẫn huy động được 4,5 triệu USD cho startup

Nhiều doanh nghiệp than thở quá trình huy động vốn sao mà cam go. Nhưng con số doanh nghiệp chuyên về “công nghệ sạch” đã tăng gấp hai. Và phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ tăng gấp ba. Theo nghiên cứu từ MIT Energy Initiative, các hãng mạo hiểm ở Mỹ đã đầu tư khoảng 25 tỷ USD vào các công ty công nghệ sạch trong thời gian từ 2006 đến 2011, bị mất hơn một nửa số tiền trong các giao dịch đó. Do đó, nhiều nhà đầu tư chua chát trước khái niệm “công nghệ sạch”. Hơn nữa, các nhà nghiên cứu Pitchbook – sách dữ liệu giới thiệu các công ty – thấy rằng chỉ có 2% vốn mạo hiểm (VC) đổ vào các công ty có phụ nữ là sáng lập viên duy nhất. Vậy thì đâu là chìa khóa để huy động một vòng vốn khi bạn là một phụ nữ ngành công nghệ đang muốn làm điều đó?

Kathy Hanmun, bắt đầu sự nghiệp ở Alphabet, vừa khởi nghiệp với công ty năng lượng sạch Dandelion Energy, chuyên khai thác điện địa nhiệt cho nhà riêng, đã huy động được 4,5 triệu USD. Ảnh: TL.

“Phụ nữ nên làm những gì họ muốn trong cuộc sống cá nhân của họ, đeo đuổi những điều đó, cũng giống như bạn làm việc trong cuộc sống chuyên môn của mình. Ám ảnh bởi câu hỏi các nhà đầu tư sẽ nghĩ gì nếu tôi đang mang thai, hoặc có bất kỳ lo sợ không thể có một sự cân bằng trong công việc – đời sống sẽ làm cho nhiều người không dám thử”, CNBC dẫn lời Hannun, xếp của Dandelion Energy. “Sợ hãi làm ta hạn chế hơn bất kỳ điều gì khác”.

Mặc dầu Hannun trải qua bằng chính sức lực của bà trong cuộc huy động vốn nhiều hoang tưởng khi đang mang thai, bà cho rằng thật là mới mẻ khi mà các nhà đầu tư kết nối với công ty của bà không hề hỏi bất kỳ điều gì về kế hoạch gia đình của bà, ngay cả khi bà mang bụng bầu.

“Không có khuôn mẫu nào báo cho bạn biết quy ước đúng trong tình huống này”, Hannun nói. “Nếu bạn cứ chăm bẵm vào điều đó quá nhiều, nó sẽ làm mất tiêu sự cân đối và khiến cho các nhà đầu tư lo lắng không biết đời sống riêng tư của bạn có ảnh hưởng đến công việc kinh doanh hay không. Tuy nhiên, bạn không thể giấu nhẹm mọi thứ. Mang bầu rất dễ trông thấy”.

Bà có bí quyết tinh thần riêng giúp bà chủ yếu vượt qua được quá trình. “Tôi tự hỏi tôi có phải là một người đàn ông trải qua ly hôn hay không, tôi có buộc phải nói đi nói lại điều đó với các nhà đầu tư không? Chắc là không. Và tôi nghĩ rằng các tình huống đó sẽ dễ làm phân tâm hơn là mang bầu,” Hannun nói.

Hannun tin rằng khả năng của công ty bà chốt được một vòng tài trợ trong khi bà đang mang bầu là một dấu chỉ tích cực rằng sự thay đổi đã diễn ra trong huy động vốn mạo hiểm, ít nhất là trong số các nhà đầu tư quan tâm đến sự bền vững.

Dandelion Energy đang trong một sứ mạng làm cho năng lượng địa nhiệt có thể tiếp cận với các chủ nhà ở Mỹ, làm giảm sự lệ thuộc vào những nguồn năng lượng thông thường, tốn kém như dầu mỏ. Chi phí cho loại năng lượng này được khẳng định trước các nhà đầu tư là rẻ bằng một nửa so với năng lượng thông thường. Các nhà đầu tư trong vòng hạt giống mới của startup bao gồm Cơ quan môi trường quốc gia dẫn đầu cũng như BoxGroup, sáng lập viên Opower Daniel Yates, Ground Up và những nhà đầu tư ủng hộ lĩnh vực này sớm hơn như Borealis Ventures, Collaborative Fund và ZhenFund.

Hannun và các đồng sáng lập viên của bà, như CNBC đưa tin trước đó, bắt đầu tại X của Alphabet, chuyên phát triển các dự án nghiên cứu có tiềm năng thương mại hóa lâu dài đôi khi được gọi là “moonshot” (dự án lâu trên 10 năm) của công ty. Vốn huy động vốn mới nâng tổng vốn của Dandelion Energy lên 6,5 triệu USD.

Đặt trụ sở tại Brooklyn, Dandelion có kế hoạch sử dụng tiền để thuê và khuếch trương doanh số và lắp đặt các hệ thống của công ty khắp bang New England. Hiện nay các khách hàng đặt hàng ở bang New York có thể kỳ vọng các hệ thống của họ được lắp đặt vào mùa hè này – đúng lúc để tránh những chi phí trong việc sử dụng máy lạnh, Hannun cho biết.