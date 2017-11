Sao Việt nào quảng cáo cho sản phẩm "tai tiếng" Phấn Ngọc Tình?

Sản phẩm Phấn Ngọc Tình của CEO Đào Minh Châu đang làm nóng dư luận bởi lễ ra mắt vô cùng hoành tráng. Ảnh: Gia đình & xã hội. Nhưng điều đáng nói là theo nguồn tin trên báo Dân Việt thì sản phẩm Ngọc Phấn Tình của CEO Đào Minh Châu đến nay vẫn chưa được cấp phép lưu hành. Ảnh: IT. Cũng như bà chủ lô mỹ phẩm 11 tỷ đồng Nguyễn Thu Trang, CEO Đào Minh Châu thành công với việc kinh doanh mỹ phẩm. Ảnh: Giadinhvietnam. Đào Minh Châu cũng sử dụng nhiều sao Việt để quảng cáo cho sản phẩm của mình. Ảnh: Sao360. Buổi lễ ra mắt hoành tráng của sản phẩm Phấn Ngọc Tình có sự góp mặt của nam ca sĩ Cao Thái Sơn. Ảnh: Gia đình & xã hội. Cao Thái Sơn chụp hình cùng dàn mỹ nhân trong lễ ra mắt Phấn Ngọc Tình. Ảnh: Gia đình & xã hội. Ca sĩ Đan Trường trong một event đậm chất Magic Skin - một thương mỹ phẩm của CEO Đào Minh Châu. Ảnh: IT. Sơn Tùng M-TP cũng có mặt tại sự kiện quảng cáo mỹ phẩm Magic Skin. Ảnh: Giadinhvietnam. Ưng Hoàng Phúc và The Men cũng là khách mời trong một chương trình quảng cáo sản phẩm của bà chủ Đào Minh Châu. Ảnh: Giadinhvietnam. Ca sĩ Minh Vương có mặt trong một sự kiện quảng bá mỹ phẩm Magic Skin – Magic Mom. Ảnh: Magic Skin. Nam ca sỹ Hồng Dương xuất hiện trong một sự kiện hội ngộ đặc biệt của thương hiệu mỹ phẩm Magic Skin. Ảnh: Gia đình & xã hội. Ca sĩ Noo Phước Thịnh. Ảnh: Gia đình & xã hội. Ca sĩ Miu Lê trong sự kiện mỹ phẩm Magic Skin. Ảnh: Myphammagicskin.

