Sao Việt nào “quảng cáo” cho bà chủ lô hàng mỹ phẩm 11 tỷ nghi giả?

Rất nhiều sao Việt như Ngọc Trinh, Á hậu Dương Tú Anh, Jennifer Phạm... có liên quan hoặc làm Đại sứ thương hiệu cho bà Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Công ty TNHH Thiên nhiên TS Việt Nam - “bà chủ” của lô mỹ phẩm 11 tỷ nghi là hàng giả bị cơ quan chức năng bắt giữ trong tháng 10 vừa qua. Ảnh: TS Group. Theo quảng cáo trên phương tiện truyền thông, TS Group tự giới thiệu là Tập đoàn sở hữu nhiều Đại sứ Thương hiệu nhất Việt Nam. Nổi bật có diễn viên Diễn viên - Mc Ốc Thanh Vân là Đại sứ thương hiệu thức uống phòng chống ung thư Gac day - Giải pháp trị nám, phòng tránh ung thư, sản phẩm của Công ty CP Nafoods Group và Tập đoàn TS Group. Ảnh: TS Group. Theo thethaovanhoa.vn, chia sẻ tại buổi lễ trở thành đại sứ thương hiệu Gacday vào ngày 18/3, MC Ốc Thanh Vân từng cho biết: "Gacday (gấc đây) là một thương hiệu đến từ Tây Ban Nha đang dẫn đầu công nghệ thực phẩm nước uống dinh dưỡng làm đẹp, trị nám, cũng như hỗ trợ phòng tránh ung thư. Không riêng tôi là rất nhiều chị em trọng giới giới Showbiz cũng đang rất yêu thích sản phẩm này". Ảnh: SK&MT. Tiếp đó là diễn viên Lã Thanh Huyền - Đại sứ Thương hiệu sản phẩm làm trắng da Beauty 99. Ảnh: IT. Diễn viên Bảo Thanh - Đại sứ Thương hiệu Sen Slim - giảm cân an toàn, tăng cân tự nhiên. Ảnh: Dân Sinh. Cô cũng trực tiếp quảng cáo cho sản phẩm miếng dán V-line của công ty bà Trang. Ảnh: Dân Việt. Á hậu Dương Tú Anh cũng từng xuất hiện trong các chương trình quảng cáo sản phẩm của bà Nguyễn Thu Trang. Cô cũng là Đại sứ Thương hiệu của sản phẩm nước uống đẹp da Beauty & Go - một nhãn hiệu thực phẩm chức năng thuộc T's Group. Ngoài những sao Việt làm Đại sứ Thương hiệu trên, theo thông tin trên Dân Việt, thì còn rất nhiều diễn viên, ca sỹ, người mẫu khác có tên tuổi nổi "như cồn" góp mặt trong các clip quảng cáo sản phẩm cho TS Group. Điển hình như người mẫu Ngọc Trinh, cô từng livestream vài tiếng đồng hồ để quảng cáo cho các sản phẩm được cho là từ thiên nhiên của T's Group. Ảnh: Dân Việt. Á hậu Huyền My xuất hiện bên cạnh thực phẩm chức năng của bà Nguyễn Thu Trang. Ảnh: Dân Việt. Ảnh cắt clip "Jenifer Phạm chia sẻ trải nghiệm cùng nước uống đẹp da,trị nám, phòng chống ung thư GacDay". Nguồn: TS Group. MC Thanh Vân Hugo chia sẻ về Viên trắng da Beauty99. Ảnh cắt clip: TS Group. Ca sĩ Văn Mai Hương chia sẻ trên trang cá nhân: "Ai cũng tò mò Hương giảm cân và giữ gìn vóc dáng như thế nào? Do lịch trình công việc khá bận rộn không có thời gian tập luyện nhiều như trước kia nên hôm nay Hương xin bật mí nhé cả nhà. Đây là viên Thảo mộc Detox Giảm cân Sen Slim 100% thiên nhiên nên Hương dùng mà không sợ mệt mỏi gì nhé, vì còn giữ sức khoẻ để còn đi show nữa chứ không có dám dùng linh tinh đâu á. Thông tin và ảnh: Khám phá. Người đẹp không tuổi Diễm My chăm chút cho dáng vóc mỗi ngày bằng phương pháp mới cùng SenSlim - một sản phẩm của TS Group. Ảnh: Khám phá. Bí kíp giảm cân sau sinh của nữ diễn viên Dương Cẩm Lynh. Ảnh: Khám phá. Ngoài những người nổi tiếng kể trên, còn rất nhiều sao Việt khác quảng cáo cho các sản phẩm của TS Group. Theo Đời sống & Pháp lý, nếu không có sự việc các cơ quan chức năng kiểm tra đột xuất và thu giữ lô hàng nghi giả trị giá 11 tỉ, không xuất trình được giấy tờ của TS Group thì người tiêu dùng vẫn tin tưởng vào các sản phẩm mà thần tượng của họ đang quảng cáo. Ảnh: Đời sống & Pháp lý. Câu hỏi được đặt ra là: Liệu Bảo Thanh, Tú Anh, Lã Thanh Huyền, Ốc Thanh Vân... có thực sự hiểu về sản phẩm mà họ đang sử dụng, quảng cáo, làm đại sứ? Ảnh: haligroup.vn Liệu những đại sứ này đang bị "vạ lây" hay thực sự họ "chung tay" để lừa dối người tiêu dùng? Ảnh: haligroup.vn

