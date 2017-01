Sai lầm khi trang trí sửa chữa nhà cuối năm bạn nên tránh

Cận kề ngày tết mới lên kế hoạch sửa chữa:

Rất nhiều các gia đình có nhu cầu trang trí sửa chữa nhà cuối năm chứ không riêng gì nhà bạn. Do đó các đơn vị thi công, sửa chữa thường làm việc “hết công suất” mà không hết việc. Nếu bạn cận kề ngày Tết mới lên kế hoạch sửa chữa chắc chắn công việc sẽ rất cập rập, việc thuê đội thi công cũng khó khăn hơn, mức giá cao hơn mà chất lượng chưa chắc đã được đảm bảo. Đồng thời mức giá của nguyên vật liệu cũng cao hơn gấp nhiều lần so với các ngày bình thường. Mặt khác vì thời gian cận kề ngày Tết bạn cũng có nhiều công việc phải lo toan như sắm sửa, bận bịu với quà Tết cho nội ngoại hai bên... Chính vì vậy bạn không thể giám sát chặt chẽ được, thậm chí nếu có thiếu sót gì hay muốn sửa chữa thêm một khu vực nào đó cũng không thể chỉnh chu hoặc hoàn thành kịp tiến độ được. Vì vậy tốt nhất bạn cần lên kế hoạch sửa chữa nhà cửa đón năm mới trước tết từ 3 đến 4 tháng. Và việc hoàn thành, kết thúc nên trước ngày ông Công ông Táo để đảm bảo có một không gian chào đón Tết đẹp, trang hoàng và nhiều may mắn. Không có quy tắc trong dọn dẹp nhà cửa:

Dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa cũng cần có quy tắc, quy định chung. Bởi nếu không theo quy tắc nào, việc vệ sinh sẽ gây tốn kém thời gian mà còn không đâu vào đâu. Vì vậy bạn nên dọn dẹp nhà cửa theo công thức: Dọn từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Dọn hết một phòng thì mới sang phòng khác chứ không nên dọn mỗi phòng một ít. Trong quá trình dọn cần đảm bảo quét dọn sạch sẽ bụi bẩn, mạng nhện, lau bàn ghế, giường tủ, đồ nội thất... sạch sẽ. Kiểm tra lại các đồ đạc, sắp xếp lại đồ đạc để xác định xem đồ vật nào không dùng đến, món đồ nào hư hỏng để loại bỏ hoặc cất gọn vào một chỗ. Từ đó xem xét xem có cần sắm thêm đồ vật gì hay không. Thay thế toàn bộ đồ đạc mới cho ngôi nhà:

Nhiều người cho rằng cần phải thay thế toàn bộ đồ đạc trong nhà để đón chào năm mới và loại bỏ đi những cái của năm cũ. Tuy nhiên điều này hoàn toàn không nên vì sẽ gây tốn kém một khoản tiền không nhỏ cũng như lãng phí nhiều đồ đạc vẫn dùng tốt. Bạn chỉ cần xem xét để tân trang, đổi mới ngôi nhà với một vài sự thay đổi nhỏ, chắc chắn sẽ thấy căn nhà sáng mới và tuyệt đẹp hơn rất nhiều. Chẳng hạn phòng khách có thể sơn lại tường, thay thảm trải nhà, thay gối ôm hay thay thế vỏ gối... Phòng ngủ có thể trang trí bằng một vài bức ảnh treo tường về cảnh sắc thiên nhiên, hình ảnh ngộ nghĩnh hay ảnh gia đình. Tân trang lại bộ chăn ga gối đệm cũng là một ý tưởng không tồi. Hoặc có thể thay rèm cửa mới. Tuy nhiên các đồ đạc, màu sắc trong phòng nên hợp hoặc màu sắc tương sinh với mệnh gia chủ để mang đến vượng khí, may mắn, tài lộc. Còn với phòng ăn, phòng bếp chỉ cần lau chùi sạch sẽ, đánh bóng lại mặt bàn, mặt tủ. Đồng thời nên thiết kế các phụ kiện bếp đa năng để đảm bảo căn phòng được gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Việc trang trí nhà cửa cần biết tạo điểm nhấn để không gian trở nên nổi bật, cuốn hút hơn. Đồng thời cần bố trí các đồ nội thất sao cho gọn gàng, ngăn nắp cùng cách phối màu hài hòa.

