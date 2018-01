Quýt hồng Lai Vung: Bán cây chưng Tết "cháy hàng"

Còn chưa đầy 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Lai Vung (Đồng Tháp) là thủ phủ có sản lượng lớn quýt hồng Lai Vung cung cấp trong cả nước. Năm nay do năm nhuần và thời tiết không ổn định nên quýt hồng chín sớm, các hộ trồng quýt phải tìm đầu ra ngay lúc này.



Giá quýt hồng đẹp nhất chỉ bán được 20.000 - 22.000 đồng/kg, còn lại dao động từ 12.000 - 16.000 đồng/kg, giảm từ 5.000-8.000 đồng/kg, sức mua khá chậm. Tuy nhiên quýt hồng trên chậu thì ngược lại, luôn đắt hàng. Hiện nhà vườn đang chăm sóc và xử lý kỹ thuật để đảm bảo quýt chín, có màu sắc đẹp mắt đúng vào dịp Tết.

Quýt hồng Lai Vung trên chậu để chưng Tết bán được giá, trong khi bán quả lại ủ ê, rớt giá.

Đến điểm tham quan quýt hồng Tư Ràng, ông Lưu Văn Ràng - chủ vườn quýt hồng ở ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung cho biết: “Toàn bộ vườn trồng quýt hơn 8 công đang cho trái nhưng do thời tiết không tốt, quýt chín trước 1 tháng, hiện bán không có giá. Dù vậy, năm nay tôi cũng có được hơn 80 chậu quýt hồng nay đã bán hết, giá dao động từ 4 - 7 triệu đồng/chậu, tùy theo quýt có trái nhiều hay ít, to hay nhỏ, trái đẹp hay xấu; trên mỗi chậu đã có ghi địa chỉ. Hiện có người ở An Giang liên hệ mua, nhưng tôi đã bán hết”.

Năm nay, Tổ hợp tác trồng quýt hồng chậu ở xã Vĩnh Thới có 6 thành viên, cung cấp ra thị trường khoảng 700 chậu quýt, cũng như năm 2017, đến thời điểm này đa số quýt chậu đã được thương lái và các doanh nghiệp đặt mua.

Còn tại xã Phong Hòa, anh Huỳnh Hoàng Sơn là một trong số rất ít người thành công trồng cam ruột đỏ không hạt. Anh Sơn cho biết: “Khi cam chín, vỏ bên ngoài màu vàng, trong ruột thì đỏ, có vị chua ngọt, thơm, nhìn lạ mắt. Hiện tại, cam ruột đỏ không hạt đang cho thu hoạch, bán chủ yếu cho thị trường Long An và TP. Hồ Chí Minh, giá dao động từ 45.000 – 70.000 đồng/kg, nhưng không đủ bán.

Vườn cam ruột đỏ của anh Sơn có 5.000m2 đang ra trái và 1,5ha bắt đầu trồng mới, anh cũng là thành viên Ban Chủ nhiệm Hòa Tâm hội quán ở xã Phong Hòa vừa mới ra mắt. Hiên tại, anh Sơn muốn liên kết với nhiều nông dân để cùng trồng giống cam ruột đỏ và sản xuất theo quy trình VietGAP để đảm bảo nhu cầu thị trường về cây giống cũng như sản phẩm trái sạch.