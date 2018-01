Phật thủ bonsai giá bạc triệu nguy cơ "cháy hàng" trước Tết

Ngày Tết, bên cạnh việc chọn những chậu mai, đào, quất trưng trong nhà thì nhiều người còn tìm mua những chậu cây phật thủ bonsai để chơi tết, vừa giúp nhà thêm thơm tho, sáng sủa, vừa giúp gia chủ có thêm được nhiều may mắn. Cây phật thủ bonsai mới xuất hiện trong vòng vài năm trở lại đã thu hút được khá đông người chơi cây cảnh dịp Tết. Với dáng nhỏ gọn, giá cả vừa phải, loại cây cảnh này đã và đang hứa hẹn là hướng đi mới cho người dân đất “phật thủ” Đắc Sở (Hoài Đức – Hà Nội). Được biết, cây phật thủ khi trưởng thành chỉ có thể ra quả trong 5 năm đầu, những năm sau cần phải được chăm bón cẩn thận mới có tiếp tục ra trái, vậy nên nhà vườn sẽ phải lựa chọn cây cẩn thận, có đủ sức khỏe để ghép được quả. Thông thường, những cây phật thủ được giâm chiết 1 năm tuổi đã có thể cho quả và ghép quả. Tuy nhiên, quả được sử dụng để ghép đều phải là quả đã được lựa chọn kĩ về chất lượng, giống, đảm bảo khỏe và không bị bệnh, nếu không sẽ hỏng. Anh Nguyễn Phú Dũng - chủ một vườn cây phật thủ tại xã Đắc Sở cho biết, năm nay, vườn nhà anh làm chủ yếu là cây phật thủ bonsai (cây phật thủ mini) do cây phật thủ năm nay bị mất mùa, những cây to không ra được nhiều quả. Anh cũng cho biết, gần 1 nửa tổng số cây bonsai này đều đã được đặt trước, hiện nay nhiều người buôn ở trên Hà Nội và một số tỉnh lân cận cũng về xem để đặt bán những ngày cận Tết. Những quả phật thủ được chọn lựa kỹ khi đưa vào ghép với những cây phật thủ nhỏ. Mỗi ngày trung bình một người chỉ ghép được khoảng 10-15 cây. Hiện tại anh đã ghép được hơn 100 cây. Dự kiến anh sẽ ghép vài trăm cây đưa ra thị trường. Anh Dũng cho biết: "Những cây phật thủ bonsai này rất được lòng khách hàng, hầu như năm nào tôi cũng bán được gần hết các cây phật thủ bonsai. Không chỉ bán cho khách ở Hà Nội mà nhiều khách buôn tại các tỉnh lân cận khác cũng đặt mua". Chủ vườn này cho biết, năm nay anh tung ra thị trường 2 loại cây phật thủ chơi Tết, 1 loại to có khoảng 35 - 40 quả trở lên và một loại nhỏ có từ 9 quả trở xuống. Bảng giá của 2 loại cây này chênh lệch khá lớn nhưng đều có sức hút không nhỏ với khách hàng. Đối với những cây phật thủ cỡ đại, trên thân được ghép vài chục quả trở lên thì có giá từ 5 - 20 triệu đồng/cây, có thể có những cây còn cao hơn tùy vào tuổi, tán cành và số lượng quả trên cây. Đối với những cây phật thủ bé, có số lượng từ 9 quả trở xuống thì giá bán mềm hơn, khoảng từ 1 triệu trở lên nhưng lại phong phú chủng loại. Anh Dũng chia sẻ: "Những cây phật thủ lớn thường được khách giàu có mua làm quà tặng biếu, những cây này thường được dùng để trưng biệt thự hoặc đền chùa, mang đến phúc khí và may mắn, hương thơm dịu dàng sang trọng nhưng thanh tịnh. Còn cây phật thủ bé thì chỉ cao khoảng độ 1m, thích hợp trưng bày căn hộ nhỏ, nhà trong phố. Loại cây phật thủ bé có 9 quả trở xuống thường được ghép quả theo số lẻ, khách mua sẽ tùy phong thủy để chọn".

