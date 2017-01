Phát sốt sắm bonsai bằng đô la mong hớt tài lộc

Việc trưng bày cây, hoa trong nhà dịp Tết gần như là một phong tục không thể thiếu của người Việt, nó vừa giúp trang trí nhà đẹp, lại vừa mang ý nghĩa về tài lộc, may mắn cho năm mới.

Vài năm trở lại đây, bên cạnh những cây cảnh thông dụng trong dịp Tết truyền thống như đào, mai, quất, cúc, hoa ly, hoa lan... thì còn xuất hiện thêm những cây, hoa cảnh giả làm từ tiền thật khá thu hút người dân.

Cây bonsai tiền thật này hoàn toàn được làm thủ công từ các nguyên liệu chính là tiền thật, ống nhựa, dây thép, dây đồng mạ vàng cùng một số đồ trang trí khác. Tiền thật ở đây phổ biến là tiền VND hoặc tiền USD.

Ảnh minh họa: Internet. Cây được tạo hình uốn lượn như rồng bay. Tiền ban đầu được xếp thành cánh quạt. Càng về sau, mẫu mã đa dạng hơn có hình thiên nga, trái tim, bông hoa… Mệnh giá để làm mặt hàng này phổ biến là 500 đồng, 1.000 đồng, 2.000 đồng, 10.000 đồng loại tiền cotton. Với sản phẩm cây bonsai làm từ USD, mệnh giá thường được dùng là 2 USD, bởi người ta quan niệm tờ 2 USD là tờ tiền may mắn, còn tờ 1 USD thường mang vận xui nên tờ tiền này ít được dùng để làm cây bonsai trưng Tết. Ảnh minh họa: Internet.

Theo khảo sát của Kiến Thức qua các trang bán cây tiền thật trên mạng , các shop bán cây tiền thật đều phải nghiên cứu, tìm hiểu rất kỹ về phong thủy và họ chủ yếu làm 2 loại cây bonsai là cây to và cây bé. Theo đó, cây to có tên là “đại Thần tài” làm từ 79 tờ tiền, cao 1-2 m. Cây bé có tên “tiểu Thần tài” làm từ 39 tờ tiền, cao 50-90 cm, rộng 30-50 cm. Số lượng tờ tiền trên một cây đều là con số Thần tài, với quan niệm mang lại may mắn cho năm mới.



Giá cả các loại cây tiền này dao động từ vài trăm nghìn tới 3 – 5 triệu đồng/cây, tùy vào mệnh giá và số lượng các tờ tiền được sử dụng để làm thành cây. Với những cây tiền nhỏ được làm từ các tờ tiền giấy thật mệnh giá 500 đồng – 5.000 đồng, giá dao động từ 400.000 tới cả triệu đồng. Với các cây tiền giấy thật mệnh giá 10.000 đồng, giá có thể từ dưới 1 triệu tới 2 triệu đồng. Với loại cây tiền VND này, vì chỉ có thể làm từ tiền giấy nên không có cây làm từ tiền mệnh giá cao hơn 10.000 đồng.

Với cây tiền làm từ tờ 2 USD, giá có thể lên tới từ hơn 2 triệu tới 4 – 5 triệu đồng/cây tùy quy mô, kích thước.



Trao đổi với Kiến Thức, anh Đào Bích Tiến, chủ shop Cây Tiền Tài Lộc ở Trần Khát Chân, Hà Nội, cho biết, anh làm mặt hàng này vài năm nay. Hồi mới làm chưa nhiều người biết đến cây tiền và ý nghĩa của nó, nhưng 1 – 2 năm trở lại đây nhu cầu của người dân về sản phẩm này đã cao hơn. Người ta có thể mua cây tiền về trưng ở nhà dịp Tết với ý nghĩa mang tài lộc cho gia chủ trong năm mới, hoặc mua để tặng, biếu. Ở shop của anh Tiến năm nay chỉ làm loại cây tiền Tiểu Tài lộc (39 tờ), vì giá thành phải chăng nên dễ bán hơn. Theo anh Tiến, dịp cận Tết này anh đã bán được hơn 100 cây tiền thật. Loại sản phẩm hút khách nhất là loại cây tiền thật Tiểu Thần tài được làm từ các tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng. Hiện sản phẩm này ở shop anh Tiến có giá bán 1,4 triệu đồng/cây.

"Sở dĩ giá bán cây tiền thật năm nay cao hơn năm ngoái là do giá mua các tờ tiền giấy mới đã cao hơn năm ngoái nhiều. Mà các loại tiền giấy mới mệnh giá dưới 10.000 đồng đang ngày càng khan hiếm. Trong khi đó, việc làm cây tiền thật này ắt buộc phải dùng tiền mới thì mới đẹp và mang ý nghĩa tài lộc", anh Tiến nói.