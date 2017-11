Phát sốt kiwi bé như quả nho, giá triệu đồng/kg, chị em tranh nhau mua

Kiwi là loại quả có màu xanh vàng đẹp mắt và rất thơm ngon mà có lẽ không ai là không biết đến. Đây cũng là loại “siêu trái cây” được xếp hạng trong top đầu các loại trái cây rất tốt cho sức khỏe và là một trong những thực phẩm an toàn nhất thế giới. Kiwi berry tí hon chỉ bằng trái nho có một màu xanh ngọc sáng lẫn với hạt nhỏ màu đen. Khác với những trái kiwi to thông thường, những trái kiwi tí hon này không có lông bề ngoài xù xì mà có lớp vỏ ngoài trơn và có thể ăn được cả vỏ. Đây là loại quả mới lạ, có kích cỡ và mùi vị khác hoàn toàn với các loại kiwi trước đây, được khách hàng rất ưa chuộng. Kiwi thường khoảng 2-3 lạng/quả, vị chua ngọt, ăn xong hơi chát ở cuối lưỡi. Trong khi đó, kiwi berry nhỏ như trái nho, vỏ mỏng nhẵn thín, không có lông, chỉ cần rửa sạch là có thể bỏ vào miệng ăn trực tiếp, vị ngọt thanh dễ chịu. Hoặc nếu thích, có thể cắt đôi dầm với sữa chua làm món tráng miệng. Kiwi berry có mùi thơm kết hợp giữa dâu, dứa và quýt vô cùng kích thích. Dù loại kiwi này có giá khá đắt đỏ, hơn 1 triệu đồng/kg khách lại chuộng mua về ăn rất nhiều. Chị Diễm Ly, chủ một cửa hàng hoa quả sạch nhập ngoại ở Hà Nội thông tin, hiện không phải là mùa của loại kiwi tí hon này. Nói một cách chính xác, kiwi berry New Zealand được nhập khẩu vào Việt Nam. Mùa từ giữa tháng 2 đến khoảng cuối tháng 4 hàng năm. Thời điểm này không còn kiwi berry New Zealand, nếu có chỉ còn kiwi berry Pháp nhập về theo đường xách tay. Điểm khiến nhiều người thích thú ở chỗ, trái kiwi berry như một phiên bản mini của kiwi to. Khi bổ đôi kiwi berry, phần thịt bên trong có màu xanh ngọc và nhiều hạt nhỏ li ti bao quanh trục dọc của quả, không khác gì trái kiwi xanh thường thấy. Loại quả này chỉ để được từ 3-4 ngày ở nhiệt độ phòng và 20 ngày nếu bỏ ngăn mát tủ lạnh. Ngoài ra, dịp đầu năm vừa rồi, tại một số tỉnh vùng cao ở Việt Nam cũng xuất hiện loại kiwi rừng giống kiwi berry bởi trái nhỏ, song vỏ màu nâu sậm và có lông, vị chua, chưa xác định rõ nguồn gốc cũng như chất lượng của quả. Qua khảo sát những cửa hàng thực phẩm sạch, được biết, hiện nay giá của loại kiwi này rơi vào khoảng gần 200.000 đồng/hộp 125 gr. Ngoài loại kiwi thông thường có lông ở vỏ, thì kiwi tí hon có hình dáng tương tự nhưng kích thước nhỏ hơn cũng là một trong những loại quả tí hon khiến nhiều chị em phát sốt. Kiwi tí hon là một loại cây bản địa lâu năm thuộc dạng dây leo với màu xanh lá đậm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, miền Bắc Trung Quốc và Nga.

