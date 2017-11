Phạt nặng TPCN Hamomax vì quảng cáo như thuốc chữa bệnh

Ngày 31/10/2017 Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định số 864/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần phát triển thảo dược Việt Nam (địa chỉ) A13, Nơ 4 Khu đô thị mới Định Công, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà Nội, số tiền phạt 85.000.000 đồng.



Theo đó, Công ty Cổ phần phát triển thảo dược Việt Nam đã có hành vi vi phạm khi q uảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hamomax trên website http://hamomax.vn mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo.

Quảng cáo sản phẩm thực phẩm chức năng/thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hamomax trên website http://hamomax.vn dưới hình thức bài viết của bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế có nội dung mô tả thực phẩm có tác dụng điều trị bệnh; sử dụng hình ảnh, uy tín của đơn vị, cơ sở y tế, nhân viên y tế để quảng cáo sản phẩm nêu trên.

Cùng với hình thức phạt tiền, Cục An toàn thực phẩm đã buộc Công ty Cổ phần phát triển thảo dược Việt Nam tháo gỡ nội dung quảng cáo vi phạm nêu trên trên website http://hamomax.vn; cải chính thông tin theo quy định.

Trước đó, trên website http://hamomax.vn đã đăng tải quảng cáo hiển thị xuất hiện những baner, hình ảnh, thông tin về việc sản phẩm Hamomax có những công dụng đột phá trong việc điều trị bệnh mỡ máu cao, mỡ gan, tăng huyết áp. Các bài viết được thể hiện dưới danh nghĩa là những bài tư vấn sức khỏe, phổ biến kinh nghiệm điều trị bệnh của bác sỹ, các nhà khoa học khiến cho người đọc lầm tưởng đây là những nội dung khoa học, thông tin đã được thẩm định, từ đó tin dùng.



Ngoài ra, trên trang website http://hamomax.vn cũng đã sử dụng hình ảnh các bệnh nhân đã sử dụng sản phẩm và hình ảnh các bác sỹ như: Phạm Hưng Củng, quảng bá sản phẩm Hamomax để nhiều người tin theo (mà thực chất là TPCN không có chức năng chữa bệnh).Tuy nhiên, sản phẩm Hamomax chỉ là một TPCN, có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định An toàn thực phẩm số 14731/2014/ATTP-XNCB do cục An toàn thực phẩm (Bộ y tế) cấp cho Công ty Cổ phần Phát triển thảo dược Việt Nam có địa chỉ tại số Số 10 Đường Lê Đức Thọ Kéo dài, Phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.Trong giấy xác nhận công bố hợp quy, sản phẩm này có tên đầy đủ là Thực phẩm chức năng viên nang Hamomax có tác dụng giúp: Giảm mỡ trong máu – Giảm mỡ trong gan - Tăng tính bền thành mạch máu. Đồng thời, khẳng định sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.