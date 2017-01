Ông bố trẻ mách cách trồng dưa lê “siêu ngọt”

Dưa lê có thể trồng suốt mùa hè

Dưa lê là một loại quả rất ngọt và thanh mát, thích hợp với thời tiết nắng nóng khi vào hè. Vì vậy, chàng kiến trúc sư trẻ Vũ Ngọc (31 tuổi, Hải Phòng) đã quyết định dành thời gian bắt tay vào việc trồng dưa lê sạch. “Mình bắt đầu trồng dưa lê từ giữa tháng 4 dương lịch. So với thời vụ, mình trồng hơi muộn một chút nhưng nó không hề ảnh hưởng tới quá trình đơm hoa kết trái của cây bởi dưa lê có thể trồng trong suốt mùa hè”, anh Ngọc cho biết. Do không có đất vườn, anh Ngọc phải tận dụng khoảnh sân thượng đặt chậu trồng dưa lê. Anh cho biết, những chậu dưa được đặt trong khuôn viên rộng chừng 36m2. Tuy nhiên, nó được xếp chung cùng những thùng rau sạch như: rau muống, rau ngót, mồng tơi,…và các loại rau gia vị. Anh chia sẻ: “Tới giờ, giàn dưa lê nhà mình đã được 1,5 tháng. Nó đã đơm hoa và cho nhiều trái ngon. Đặc biệt, trái bắt đầu chín thơm và có thể thu hoạch”. Cách trồng dưa lê trên sân thượng

Để có được giàn dưa lê “siêu ngon - ngọt”, anh Ngọc đã phải thực hiện nhiều bước trồng và chăm sóc. Anh cho hay: “Trước tiên, mình phải chọn hạt giống tốt, mẩy hạt. Sau đó, ngâm hạt giống trong nước ấm 4-5 tiếng để hạt nứt nanh và cho vào bầu ươm. Tiếp đó, phủ một lớp đất mỏng, để ở chỗ râm mát và tưới nước giữ ẩm”. Sau 2 ngày ươm giống, cây bắt đầu nảy mầm. Lúc này, cần tưới nước với lượng vừa đủ để cây phát triển. Khi cây ra 2 lá chính, anh bắt đầu đánh ra chậu trồng. Anh Ngọc cho biết, đất trồng rất quan trọng đối với quá trình sinh trưởng của cây sau này. Do đó, đất cần được trộn với phân hoai mục và NPK. Đặc biệt, cần phủ một lớp xơ dừa quanh gốc để giữ ẩm và tránh xói mòn đất khi tưới nước. Tới giai đoạn cây phát triển lá, anh sẽ tưới đạm pha loãng quanh gốc. “Cây có từ 5-7 lá chính, mình bắt đầu bấm ngọn lần 1 để cây phát triển nhánh. Các nhánh sau đó, mình cũng bấm ngọn tương tự như lần đầu. Hơn nữa, dưa lê thuộc họ thân bò nhiều hơn bám giàn. Vì vậy, mình thiết kế giàn cao tầm 50cm để kết hợp với bò”, anh Ngọc tâm sự. Tới giai đoạn cây ra hoa và kết trái, anh Ngọc tiến hàng bón phân NPK để thúc hoa và quả. Khi hoa thụ phấn khoảng 3-4 ngày, anh Ngọc bọc quả bằng túi ni lông trong suốt bảo vệ quả tránh bị ong châm và chuột cắn. Chia sẻ sách chăm sóc cây đã có quả, anh Ngọc hướng dẫn: “Thường, lứa quả đầu phát triển rất nhanh do cây có nhiều dinh dưỡng. Mỗi cây dưa nên để từ 6-10 quả, tùy lực của cây. Bón phân hàng tuần cho tới trước khi thu hoạch tầm 15 ngày”. Dưa lê thuộc họ thân bò nhiều hơn bám giàn. Một góc vườn đặt những chậu, thùng dưa lê trên sân thượng Anh Ngọc bọc dưa lê bằng túi ni lông trong suốt bảo vệ quả tránh bị ong châm và chuột cắn.

