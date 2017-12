Novaland chia sẻ yêu thương, kết nối cộng đồng

Năm 2017, song song với hoạt động kinh doanh bền vững, Tập đoàn Novaland tiếp tục đồng hành với nhiều tổ chức, chương trình trong các hoạt động hỗ trợ cộng đồng để cùng nhau mang đến thêm nhiều niềm vui, sự lạc quan và tin yêu cuộc sống cho những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước…



Cùng hàng nghìn trẻ em vui bước đến trường

Nhân đầu năm mới vừa qua, Novaland đã đồng hành, sát cánh với hàng ngàn em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm động viên và hỗ trợ điều kiện thuận lợi cho các em an tâm phát huy năng lực học tập.

Cụ thể như, thông qua “Quỹ vì người nghèo” TP.HCM, Tập đoàn Novaland đã trao tặng 362 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cho các em học sinh, sinh viên có thành tích học tập tốt tại Cần Giờ và Bến Tre.

“Thắp sáng những ước mơ” là một chương trình ý nghĩa mà Novaland tham gia đồng hành cùng Hội Bảo Vệ Quyền Trẻ Em Việt Nam nhằm hướng đến trao 1.000 suất học bổng và 5.000 suất quà cho các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn có nguy cơ bỏ học tại một số tỉnh Tây Nam Bộ và trên cả nước.

Trường mầm non Sao Biển dành cho trẻ em xã đảo Tam Hải tại tỉnh Quảng Nam đang được xây dựng và sẽ đưa vào sử dụng vào cuối năm 2017, với sự hỗ trợ kinh phí của Novaland thông qua quỹ từ thiện giải golf “Swing For Life”, giúp cho trẻ em có môi trường học tập an toàn.

Các suất học bổng có ý nghĩa lớn đối với học sinh – sinh viên tại Cần Giờ. Các em học sinh phấn khởi nhận quà và tập vở nhân dịp khai giảng năm học mới. Các em học sinh nghèo vượt khó tại Bến Tre nhận học bổng và quà từ chương trình. Phó Chủ Tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhận biển tài trợ xây trường mầm non Sao Biển.

Ngày 14/11/2017, Quỹ “Cô giáo Nhế” cùng Tập đoàn Novaland đã trao tặng 180 suất học bổng học, và hỗ trợ quỹ khuyến học tại 08 trường thuộc tỉnh Đồng Tháp, đánh dấu hành trình năm thứ 13 liên tiếp Quỹ “Cô giáo Nhế” cùng nâng bước em đến trường.



Trong suốt 13 năm qua, Quỹ từ thiện Cô giáo Nhế đã tiếp sức cho hàng ngàn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dành tặng hàng tỷ đồng nhằm hỗ trợ các em có thêm điều kiện được đến trường.

Thêm chia sẻ và hỗ trợ đến các hoàn cảnh khó khăn



Bên cạnh mảng giáo dục, Novaland cũng chung sức trong lĩnh vực chăm lo sức khỏe cộng đồng, mang lại niềm vui sống cho nhiều trẻ em và gia đình các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.





Chương trình “Tấm lòng nhân ái” của Hội Cứu trợ Trẻ em tàn tật TP.HCM nhằm gây quỹ chăm lo, giúp đỡ, chữa bệnh cho trẻ em tàn tật tại nhiều tỉnh thành. Thêm nhịp cầu nối những bờ vui Tập đoàn Novaland chung tay xây dựng 07 cầu dân sinh tại huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp nhằm thay thế hoàn toàn cho nhiều cầu gỗ tạm đang xuống cấp, đem lại điều kiện giao thông thuận tiện hơn cho nhân dân địa phương, đặc biệt là sự an toàn cho các em học sinh đến trường trong mùa mưa lũ, đồng thời giao thông kết nối để phát triển kinh tế địa phương. Dự án xây dựng đã chính thức khởi công và dự kiến sẽ hoàn tất, đưa vào sử dụng trong quý I/2018. Dự án xây dựng đã chính thức khởi công và dự kiến sẽ hoàn tất, đưa vào sử dụng trong quý I/2018.

Đại diện chính quyền địa phương, Tập đoàn Novaland và đơn vị thi công tham gia Lễ khởi công.

Tổng kết năm 2017, Tập đoàn Novaland đã dành hơn 60 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội, thực hiện gần 100 chương trình & hoạt động cộng đồng trên cả nước với sự tham gia nhiệt tình của toàn thể cán bộ nhân viên của Tập đoàn Novaland, khách hàng và các đối tác; cùng nhau chia sẻ trách nhiệm xã hội của mình với cộng đồng.