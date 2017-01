Những vườn hoa đẹp lạ hút hồn dân chơi dịp Tết

Dù chưa đến Tết âm lịch nhưng làng hoa cây cảnh Quảng Bá gần tháng nay đã tấp nập cảnh người ngược xuôi chọn mua, đặt trước những cây hoa hồng siêu lạ, siêu hiếm ngoại nhập. Ảnh: Dân Việt. Theo Dân Việt, làng hoa Quảng Bá hiện chỉ có vài gia đình trồng hoa hồng cổ để phục vụ Tết năm nay. Vào dịp cuối năm, giáp Tết âm lịch, giá của những loại hoa hồng cổ này lại càng được đẩy lên cao do tâm lý không mua nhanh thì hết hàng, nhiều dân chơi và yêu thích hoa hồng sẵn sàng bỏ ra từ 15 tới 20 triệu đồng để sở hữu một cây hồng cổ sapa có tuổi đời từ 5 năm trở lên. Ảnh: Dân Việt. Bên cạnh giống hoa hồng cổ thường được người sành chơi cây cảnh lùng mua thì hoa hồng ngoại tại vườn hoa Tết này lại được cánh phụ nữ trồng hoa mê mẩn bởi những bông hoa cánh to, dày và hương thơm đặc trưng. Ảnh: Dân Việt. Mang màu sắc sặc sỡ, cánh hoa to, dày cùng mùi thơm dễ chịu, hoa hồng nhập ngoại đang là thú chơi được nhiều người yêu thích và lựa chọn trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Ảnh: Dân Việt. Với mỗi cây bán 30 triệu đồng, cho thuê 5 - 7 triệu đồng, vườn mai trắng hơn 400 cây của anh Trần Tiến Dũng ở làng hoa Nhật Tân (Hà Nội) được định giá gần 500.000 USD. Ảnh: Zing. Theo tin tức trên Zing, thời điểm này, vườn mai trắng của gia đình anh Trần Tiến Dũng (Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội) đã được mở bán. Mai trắng còn gọi là nhất chi mai (hoa mai nở một lần). Hiện cả 400 cây đều báo giá bán 1 - 30 triệu đồng/cây, giá cho thuê thì rẻ hơn. Ảnh: Zing. Để chăm sóc một gốc mai bán ra thị trường phải mất từ 2 đến 10 năm. Anh Dũng cho biết những gốc mai này có nguồn gốc từ Nam Định, Hòa Bình. Những gốc mai trắng có tuổi thọ gần 8 năm được anh Dũng rao bán gần từ 20 - 30 triệu đồng. Anh cho biết thời gian chơi hoa mai trắng kéo dài 1 - 2 tháng. Ảnh: Zing. Một cây mai trắng có dáng trực được chủ vườn báo giá 30 triệu đồng. Anh cho biết dịp Tết rất nhiều người thích chơi mai trắng, đặc biệt là những cây có thế dáng độc đáo. Ảnh: Zing. Đến với nghề chơi lan rừng gần 10 năm nay, anh Nguyễn Đỗ Thế Cường (xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất, Hà Nội) đã sở hữu nhiều giống lan quý hiếm như Uyên ương, Quế lan hương…trị giá lên đến hàng triệu đồng mỗi cành, khiến dân sành chơi lan trong cả nước phải ghen tỵ. Ảnh: Dân Việt. Vườn lan rừng của anh Cường đã trở thành địa chỉ tham quan, cung cấp hoa lan uy tín của đông đảo người chơi lan trên địa bàn TP. Vườn hoa mang về khoản thu nhập không nhỏ cho anh Cường mỗi dịp Tết cổ truyền. Ảnh: Dân Việt. Vườn lan của anh Cường có khoảng trên 5.000 giò lan với gần 100 loài lan rừng quý, hiếm khác nhau trị giá lên đến gần 2 tỷ đồng. Ảnh: Dân Việt. Các giò lan được kết trên gỗ lũa cổ thụ tự nhiên rất đẹp, trị giá từ 10 đến trên 20 triệu đồng/giò. Ảnh: Dân Việt. Dịp cận Tết Nguyên, vườn hoa của các bạn sinh viên Học viện Nông Nghiệp Hà Nội lại tấp nập đón khách. Nơi đây trồng rất nhiều loài hoa như dạ yến thảo, cúc phan-xi, dâu tây, kim bài thu hút đông đảo khách hàng đến chọn mua. Ảnh: Infonet. Địa chỉ này được người yêu hoa Hà nội nhớ đến là một nơi có đa dạng loài và có giá khá “mềm”. Cụ thể, vườn hoa trồng chủ yếu là những mặt hàng hoa bình dân, có giá từ 20 đến 40 nghìn đồng/chậu như dâu tây, cẩm trướng, dạ yến thảo, cúc phan-xi, hoa xác pháo...Ảnh: Infonet. Bên cạnh các loài hoa truyền thống như mai, cúc, hồng, thược dược... vườn cũng nhập về một số loại hoa mới như mai đỏ, hoa rum, anh thảo, ly lùn, hoa kim bài, lan, kim ngân lượng,... với giá cả dao động từ 100 đến 230 nghìn đồng/chậu hoa. Ảnh: Infonet.

