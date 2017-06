Những vật nuôi rớt giá thảm năm 2017 khiến người dân lao đao

Điển hình nhất cho vật nuôi rớt giá năm nay là thịt lợn tụt dốc không phanh khiến người nuôi điêu đứng. Ảnh: Vietnamnet. Theo ghi nhận, giá thịt lợn giảm xuyên đáy, xuống mức thấp nhất so với 10 năm trở lại đây. Tại một số nơi, thịt lợn hơi giảm xuống còn 10.000 đồng/kg vẫn không có người mua. Ảnh: Zing. Thịt lợn rớt giá, nhiều hộ chăn nuôi phá sản. Nhiều trang trại còn rao bán đất, treo chuồng. Ảnh: Vietnamnet. Chuyện giải cứu thịt lợn đã trở thành vấn đề nóng của của cả xã hội. Tại nhiều địa phương, giải cứu thịt lợn còn trở thành tiêu chí thi đua, nhằm chia sẻ khó khăn với người nuôi lợn trong tình trạng rớt giá. Ảnh: Lao động. Trong 3 tháng đầu năm 2017, giá gà trong nước giảm mạnh, có thời điểm chỉ 17.000 – 18.000 đồng/kg. Ảnh: Zing. Không chỉ gà thịt, trứng gà cũng trong tình trạng lên xuống thất thường. Trứng gà loại to đẹp chỉ 1.300 đồng/quả, trong khi cùng kỳ năm 2016 loại này là 1.700 đồng/quả. Trứng trung bình chỉ có giá 1.150 đồng/quả còn loại nhỏ là 700-800 đồng/quả. Ảnh: Thuonghieucongluan. Với mức giá này, nhiều chủ trang trại đang đứng trước nguy cơ thua lỗ. Ảnh: Bizlive. Tương tư, người chăn nuôi vịt cũng méo mặt vì giá vịt quá thấp. Giá vịt đang dao động ở mức 20.000 – 22.000 đồng/kg. Nhiều hộ dân cho biết Chưa năm nào mà giá vịt lại xuống thấp như năm nay. Ảnh: Nông nghiệp. Với số lượng khoảng hơn 10.000 vịt thịt và 3.000 vịt đẻ trứng thì chủ trang trại nuôi cũng lỗ gần 300 triệu đồng. Không bán được vịt, nhiều hộ dân đành phải nhờ đến anh em, bạn bè tiêu thụ giúp mong gỡ được chút vốn. Ảnh: Báo Nghệ An. Cũng nằm trong tình cảnh rớt giá, nhiều ông vua cá sấu một thời "thủ phủ" nuôi cá sấu như TP HCM, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai...thời gian qua cũng như ngồi trên đống lửa. Ảnh: Tiền phong. Giá thu mua cá sấu hiện nay, chỉ còn khoảng 50.000 đồng/kg nhưng thương lái cũng không mặn mà như trước. Ảnh: Vietq. Bị ép giá, đầu ra bấp bênh, hàng trăm nghìn con cá sấu quá lứa bị tồn ứ. Người dân chuyển hướng sang lột da, thuộc và dự trữ. Thậm chí, các hộ nuôi còn bỏ đói cá sấu hoặc đóng cửa. Ảnh: VTV.

