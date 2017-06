Những vật dụng dân chung cư cần có để phòng hỏa hoạn

Bình cứu hỏa là thiết bị không thể thiếu để dập lửa mỗi khi xảy ra cháy nổ. Vật dụng này khá an toàn, dễ sử dụng và mang lại hiệu quả cao. Ảnh minh họa: Internet. Các gia đình nên đặt bình cứu hỏa ở nơi khô ráo, dễ nhìn thấy, tránh ánh nắng trực tiếp. Thực tế, nhiều gia đình mua bình chữa cháy nhưng lại không biết sử dụng. Vì vậy, đừng bỏ lỡ cơ hội cứu mình khi cháy chung cư chỉ vì không biết cách sử dụng bình chữa cháy. Ảnh minh họa: Internet. Trong trường hợp xảy ra hỏa hoạn mà không thể thoát ra ngoài bằng cửa chính hay cửa thoát hiểm, cửa sổ và ban công là nơi giúp bạn thoát ra khỏi đám cháy. Để không mất thời gian và gây nguy hiểm đến tính mạng, một chiếc thang dây là vật dụng cần thiết. Ảnh: Thangday. Thang dây thoát hiểm được thiết kế có thể xếp gọn nhẹ. Khi có hỏa hoạn, móc một đầu thang vào cửa sổ, lan can sau đó thả thang dây xuống và bắt đầu leo xuống đất. Ảnh: Thangday. Thang có chiều dài từ 5 - 30 mét, chịu lực lên tới 2000kg cho phép xuống nhiều người cùng lúc. Bậc thang hình chữ U tựa vào tường khi bước xuống tạo độ vững chắc an toàn. Ảnh: Thangdaythoathiemhanquoc. Tương tự, dây thoát hiểm cũng là thiết bị cưu hộ cá nhân mà mỗi hộ dân sống trong các chung cư cần trang bị. Tùy theo độ cao của nhà mình, bạn có thể lựa chọn các loại dây thoát hiểm với độ dài khác nhau lên tới trên 50m. Ảnh: Nhatquangtan. Khi có sự cố, bạn móc đầu thang vào thành cửa sổ, ban công có bệ chắc chắn. Mọi bộ phận của dây đều chống cháy nên bạn có thể bình tĩnh thoát hiểm. Ảnh: Giaoduc. Dây thoát hiểm vận hành đơn giản nên phù hợp với cả người già, trẻ em, người bệnh...Ảnh: Youtube. Nhiều trường hợp tử vong trong đám cháy không phải do lửa mà là do thiếu khí hoặc hít phải các loại khí độc. Do đó, việc chuẩn bị mặt nạ phòng độc giúp bạn tránh khỏi những trường hợp đáng tiếc. Ảnh: Thangdaythoathiemhanquoc. Được làm bằng vật liệu chống cháy có phần trong suốt trước mặt, mặt nạ này vẫn giúp bạn có thể quan sát và thường có màu nổi bật để lính cứu hỏa nhận biết khi thấy người cần cứu. Mặt nạ phòng độc có thể giúp mỗi người thở được tối thiểu 30 phút. Ảnh: Matnaphongdoc. Được làm từ sợi thủy tinh, không độc hại, chăn chống cháy có khả năng cách nhiệt, chống cháy, chống axit và kiềm. Nó có thể chịu được nhiệt độ tới 700oC mà không bị chảy. Ảnh: Baohohoanglong. Khi xảy ra hỏa hoạn, chỉ cần quấn chăn vào người và nhanh chóng theo cầu thang thoát hiểm để ra khỏi vùng cháy. Ảnh: PCCC.

