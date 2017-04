Những tiết lộ vô cùng sốc về hãng hàng không “kéo lê hành khách“

Việc hãng hàng không United Airlines kéo lê hành khách người Mỹ gốc Việt khiến cả thế giới bức xúc. Tuy nhiên trước đó, hãng hàng không này đã "nổi tiếng" với những dịch vụ vô cùng tồi tệ. Ảnh: Daily Express. Theo đánh giá của Tạp chí Travel and Leisure, hãng hàng không United Airlines nhiều năm liền đứng trong danh sách hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới. Ảnh: ABC7 Chicago. Cụ thể, năm 2016, United Airlines đứng vị trí thứ 10, thứ 6 năm 2015 và năm trước đó đứng thứ 9 trong danh sách hãng hàng không tồi tệ nhất thế giới. Ảnh: Travel + Leisure. Chuyên trang kinh doanh Fortune và trang Fox News xếp United Airlines vào danh sách hãng hàng không có dịch vụ kém nhất thế giới. Ảnh: Saverocity. Fortune cho hay, khách hàng thường xuyên phàn nàn về việc hãng hàng không United Airlines bắt hành khách phải trả phí cho những dịch vụ miễn phí. Ảnh: Wifi. Việc khách hàng thường xuyên phải đợi lâu là chuyện thường nhật tại hãng hàng không này. Đặc biệt, thái độ bất lịch sự của nhân viên hàng không United Airlines khiến khách hàng thật sự bức xúc. Ảnh: The New York Times. Năm 2008, nhạc sĩ Dave Carroll đã sáng tác bài hát về dịch vụ tồi tệ của United Airlines sau một chuyến bay của hãng này. Sau khi chia sẻ lên mạng xã hội, nhạc sĩ Dave Carroll đã gặp phải sự phản ứng dữ dội từ phía United Airlines. Ảnh: Sherifat Onabanjo's Blog. Cách đây không lâu, nhà hoạt động Shannon Watts đã viết trên Twitter rằng cô bị hãng United Airlines cấm lên máy bay chỉ vì cô mặc quần legging. Ảnh: The Inquisitr. Nhân viên hàng không yêu cầu cô mặc quần khác hoặc mặc một chiếc váy bên ngoài quần legging mới được lên máy bay. Ảnh: Wordpress. Khi Shannon Watts phàn nàn thì nhân viên cửa lên máy bay nói rằng: "Cô không làm ra luật, hãy tuân thủ". Ảnh: The Daily Dot. Trước những bức xúc của Shannon Watts, hãng hàng không United Airlines cho rằng họ có quyền từ chối phục vụ hành khách mặc trang phục không phù hợp. Ảnh: Hindustan Times. Dựa trên trang web chính hãng của United Airlines, Consumer Affairs thống kê được hơn 1.800 lời than phiền của khách hàng về cách làm việc của hãng này kể từ đầu năm 2017. Ảnh: Daily Magazine.

