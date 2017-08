Những thứ tuyệt đối không nên mua trong tháng cô hồn

Tháng cô hồn là tháng 7 âm lịch hàng năm. Nó được coi là tháng của người âm, không đem lại may mắn. Chính vì thế, người dân vẫn truyền tai nhau không nên làm những việc đại sự để tránh rủi ro. Ảnh minh họa: Vietnamnet. Quan niệm dân gian khuyên chúng ta tránh mua nhà trong tháng cô hồn. Tháng 7 âm lịch là tháng mưa ngâu, mưa nhiều nhất trong năm. Do đó, nếu mua nhà, động thổ trong thời gian này, mưa sẽ ảnh hưởng đến tiến độ xây cũng như chất lượng công trình. Ảnh: Houseunderconstruction. Hơn nữa, theo quan niệm tâm linh, mua nhà, động thổ gặp mưa sẽ khiến gia chủ vất vả. Ảnh: Inspire Home Design. Bên cạnh đó, dưới góc nhìn tâm linh, tháng 7 âm lịch là thời điểm xá tội vong nhân nên việc mua xe được cho là sẽ đem lại xui xẻo, đem lại điềm gở cho gia đình. Ảnh: French Entree. Không chỉ có vậy, quần áo cũng là mặt hàng cần phải kiêng mua trong tháng cô hồn. Theo quan niệm tâm linh, đây là khoảng thời gian có nhiều ma quỷ vất vưởng. Ma quỷ sẽ mượn quần áo chưa ai mặc để trú ngụ. Ảnh: Clothing.beautysay. Vì thế, nếu mua quần áo trong tháng 7 âm lịch sẽ đưa các vong hồn theo về nhà, đem lại xui xẻo cho gia chủ. Ảnh: Bonita Lavi. Bên cạnh đó, mua vàng tích trữ cũng được coi là việc làm rất xui và dễ khiến gia chủ gặp nhiều rủi ro. Ảnh: Personalincome. Mua sắm nội thất cũng là việc không nên làm trong tháng 7 âm lịch. Ảnh: Green Cleaning Services. Những người kinh doanh lớn có giao dịch như ký kết hợp đồng cũng được khuyên hạn chế thực hiện vào tháng 7 âm lịch. Ảnh: nDebted. Tháng cô hồn cũng được cho là không may mắn trong việc khai trương cửa hàng. Ảnh: The Store Starters. (Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo).

